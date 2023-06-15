Симуляция была проведена Igor'sLAB, используя профессиональную карту Radeon W7800 для рабочих станций

Вчера в сети появилась утечка с первыми изображениями графического процессора AMD Navi 32. Этот невыпущенный GPU может быть ответом от AMD на растущую популярность видеокарт верхнего среднего уровня, таких как серия NVIDIA GeForce RTX 4070. Navi 32 остается единственным графическим процессором на базе архитектуры RDNA3, информацию о котором AMD еще полностью не раскрыла. Этот графический процессор может использоваться для видеокарт линейки Radeon RX 7800.

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AMD недавно выпустила профессиональную видеокарту Radeon Pro W7800 для рабочих станций. Вопреки предположениям, эта карта оснащена флагманским графическим процессором Navi 31, но с активными 4480 потоковыми процессорами. Эта модель также имеет 32 ГБ памяти GDDR6 на 256-битном интерфейсе. Хотя GPU Navi 32 вполне мог бы обеспечить такие характеристики, AMD выбрала более мощную модель процессора.

Тот факт, что рассматривается еще одна модель Navi 31, это дает возможность использовать данную карту для моделирования. Ожидается, что игровые ускорители, такие как Radeon RX 7800XT, могут иметь очень похожие характеристики, но с некоторыми ключевыми отличиями. Наиболее очевидным является конфигурация памяти, которая, вероятно, не будет иметь 32 ГБ памяти, а получит максимум 16 ГБ.

Radeon Pro W7800 имеет тактовую частоту графического процессора 1855 МГц с возможностью разгона до 2499 МГц. Тактовая частота памяти потребует лишь небольшого увеличения частоты, так как она уже работает со скоростью 18 Гбит/с. Также не должно быть проблем с обеспечением необходимого энергоснабжения, поскольку карта оснащена двумя 8-контактными разъемами питания для максимальной мощности 260 Вт. Смоделированные спецификации предполагают, что карта будет иметь 70 вычислительных блоков, 16 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с и игровую частоту выше 2 ГГц.

В то время как разгон и увеличение предела мощности не являются большой проблемой для такого гуру, как Igor Wallossek, уменьшение объема памяти вдвое является определенным препятствием. Невозможно отключить половину модулей памяти, поэтому лучше всего искусственно выделить пул памяти объемом 16 ГБ, чтобы ограничить пространство памяти для других рабочих нагрузок. Именно это он и сделал Igor Wallossek.

Смоделированная таким образом Radeon RX 7800 XT оказывается быстрее Radeon RX 6800 XT на 4% при разрешении 1080p, на 8% при разрешении 1440p и 12,5% при разрешении 2160p, что не является большим шагом вперед. Однако не следует забывать, что это симуляция, поэтому реальные результаты могут не соответствовать полученным Игорем, у которого пока нет даже предполагаемых спецификаций. Серия AMD Radeon PRO имеет повышенную энергоэффективности, поэтому даже при увеличении тактовой частоты и TBP BIOS может по-прежнему давать более низкие результаты просто потому, что эта карта не предназначена для игровых нагрузок.

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Тем не менее карта, без сомнения, быстрее, чем RX 6800 XT, но, возможно, недостаточно быстрая, чтобы AMD рассматривала возможность ее замены в настоящее время. У компании есть проблема с большим запасом графических процессоров Navi 21 (серии RX 6900/6800), интерес к которым снизится в случае выпуска карты на GPU Navi 32.