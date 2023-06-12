Core i9-13900K и Core i9-13900KS - два лучших процессора Intel для геймеров вскоре будут выглядеть несколько иначе. Intel уведомила своих клиентов о том, что производитель чипов меняет розничную упаковку для двух процессоров Raptor Lake 13-го поколения.
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Изменение упаковки будет применяться как к Core i9-13900K в штучной упаковке, так и к Core i9-13900KS и китайским моделям. Причина модификации заключается в том, что Intel хочет уменьшить объем, занимаемый процессорами при их транспортировке. Это поможет увеличить количество единиц на поддоне, чтобы снизить стоимость доставки. Хотя количество поддонов варьируется в зависимости от региона, по оценкам Intel, новая упаковка поможет увеличить количество процессоров с 324 до 1620, что является четырехкратным улучшением.
Intel изменила упаковку процессоров Core i9-13900K и Core i9-13900KS с «уровня 2» до «уровня 4». Компания заменит текущую упаковку стандартной складной коробкой. Хотя Intel предоставила визуальное руководство по новой упаковке, компания не сообщила о ее размерах в документе «Уведомление об изменении продукта» (PCN). Судя по рендерам, новая упаковка выглядит тоньше.
Можно предположить, что Intel будет поставлять Core i9-13900K и Core i9-13900KS в обычной картонной коробке, как и другие Core i7 и более дешевые модели. Первоначальный ажиотаж вокруг Core i9-13900K и Core i9-13900KS давно прошел, поэтому больше нет необходимости привлекать клиентов премиальной упаковке. Какое-то время на прилавках будут присутствовать чипы как в новой, так и в старой упаковке. Всё будет зависеть от расторопности магазинов и спроса покупателей.
Логично, что данные изменения не повлияют на работу Core i9-13900K или Core i9-13900KS. Модернизация выгодна только Intel, поскольку она поможет компании сэкономить несколько долларов с каждого процессора. Однако не стоит ожидать из-за этого снижения стоимости процессоров для конечного потребителя. Процессоры Intel обычно долго сохраняют свою стоимость, если только не появится новый чип.
Стоит отметить, что изменение упаковки также обычно говорит о грядущей новинке. У Intel есть опыт упрощения упаковки флагманского процессора Core i9 серии K до выпуска преемника. Это практика, которую Intel сохранила с Core i9-10900K (Comet Lake), Core i9-11900K (Rocket Lake) и Core i9-12900K (Alder Lake). Вероятно, Intel проделает тот же трюк для Raptor Lake.
Предполагая, что недавние слухи об отмене Meteor Lake для настольных ПК, являются правдоподобными, производитель чипов может таким образом расчищать путь к Raptor Lake Refresh. В прошлом Intel обновляла упаковку процессоров Core i9 серии K примерно за один-два месяца до запуска нового процессора. Если придерживаться традиционного графика, то Intel может очень скоро представить официально процессоры Raptor Lake Refresh.