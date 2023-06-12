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Интел меняет упаковку процессоров Core i9-13900K и Core i9-13900KS
Новая упаковка станет более компактной, что позволит снизить затраты на транспортировку процессоров заказчикам
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 Core i9-13900K и Core i9-13900KS - два лучших процессора Intel для геймеров вскоре будут выглядеть несколько иначе. Intel уведомила своих клиентов о том, что производитель чипов меняет розничную упаковку для двух процессоров Raptor Lake 13-го поколения.

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 Изменение упаковки будет применяться как к Core i9-13900K в штучной упаковке, так и к Core i9-13900KS и китайским моделям. Причина модификации заключается в том, что Intel хочет уменьшить объем, занимаемый процессорами при их транспортировке. Это поможет увеличить количество единиц на поддоне, чтобы снизить стоимость доставки. Хотя количество поддонов варьируется в зависимости от региона, по оценкам Intel, новая упаковка поможет увеличить количество процессоров с 324 до 1620, что является четырехкратным улучшением.

 Intel изменила упаковку процессоров Core i9-13900K и Core i9-13900KS с «уровня 2» до «уровня 4». Компания заменит текущую упаковку стандартной складной коробкой. Хотя Intel предоставила визуальное руководство по новой упаковке, компания не сообщила о ее размерах в документе «Уведомление об изменении продукта» (PCN). Судя по рендерам, новая упаковка выглядит тоньше.

 Можно предположить, что Intel будет поставлять Core i9-13900K и Core i9-13900KS в обычной картонной коробке, как и другие Core i7 и более дешевые модели. Первоначальный ажиотаж вокруг Core i9-13900K и Core i9-13900KS давно прошел, поэтому больше нет необходимости привлекать клиентов премиальной упаковке. Какое-то время на прилавках будут присутствовать чипы как в новой, так и в старой упаковке. Всё будет зависеть от расторопности магазинов и спроса покупателей.

 Логично, что данные изменения не повлияют на работу Core i9-13900K или Core i9-13900KS. Модернизация выгодна только Intel, поскольку она поможет компании сэкономить несколько долларов с каждого процессора. Однако не стоит ожидать из-за этого снижения стоимости процессоров для конечного потребителя. Процессоры Intel обычно долго сохраняют свою стоимость, если только не появится новый чип.

 Стоит отметить, что изменение упаковки также обычно говорит о грядущей новинке. У Intel есть опыт упрощения упаковки флагманского процессора Core i9 серии K до выпуска преемника. Это практика, которую Intel сохранила с Core i9-10900K (Comet Lake), Core i9-11900K (Rocket Lake) и Core i9-12900K (Alder Lake). Вероятно, Intel проделает тот же трюк для Raptor Lake.

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 Предполагая, что недавние слухи об отмене Meteor Lake для настольных ПК, являются правдоподобными, производитель чипов может таким образом расчищать путь к Raptor Lake Refresh. В прошлом Intel обновляла упаковку процессоров Core i9 серии K примерно за один-два месяца до запуска нового процессора. Если придерживаться традиционного графика, то Intel может очень скоро представить официально процессоры Raptor Lake Refresh.

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