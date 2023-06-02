Это удалось незаметно сделать сотрудникам Wccftech на мероприятии Computex 2023 на стенде компании MSI

Как сообщалось ранее, MSI представила новый ноутбук на своем стенде в рамках мероприятия Computex 2023. Команда портала Notebookcheck обнаружила, что ноутбук на самом деле оснащен процессором Intel нового поколения под кодовым названием Meteor Lake. Таким образом MSI выложила на всеобщее обозрение инженерный образец мобильного компьютера.

реклама

В свою очередь команде Wccftech удалось установить программное обеспечение для тестирования производительности, когда ноутбук стоял без присмотра. Сотрудники Wccftech смогли быстро провести тесты HWiNFO и Cinebench и подтвердили предположение, что это действительно процессор Intel следующего поколения.

Ноутбук MSI Prestige 16 EVO/Studio оснащен процессором неизвестного класса Meteor Lake с 6 производительными ядрами и 10 эффективными ядрами. Следует отметить, что это явно очень инженерный образец, у которого есть проблемы с запуском на полной скорости. Вероятно, это связано с тем, что ноутбук фактически не был подключен к электросети, что влияет на возможности повышения производительности Intel Core P-серии.

Программное обеспечение также показывает встроенную графику Arc, которая основана на архитектуре Intel Xe-LPG, производной от текущей серии дискретных графических процессоров Arc с низким энергопотреблением. Графика имеет 128 исполнительных блоков, что дает 1024 ядра и основном те же характеристики, что и у настольной серии Arc A380.

Подтверждено, что ЦП Intel имеет PL1 15 Вт и PL2 28 Вт. Согласно выходным данным HWiNFO, образец может увеличить мощность до 121 Вт в пике нагрузки.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри RTX 3070 за 45 тр в Регарде 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Образец Meteor Lake набрал 4261 балл в многоядерном тесте Cinebench R23. На тестирование одноядерного режима времени не хватило. Тем не менее стало известно, что эта оценка была достигнута при довольно низком уровне загрузки ЦП (21%) с максимальной тактовой частотой около 640 МГц. Естественно, это не максимальные возможности процессора.