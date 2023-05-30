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Cooler Master представила бесшумный блок питания X Silent мощностью 1300 Вт

Новинка стала одним из двух БП серии X Silent, представленных компанией Cooler Master на Computex 2023
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 Как известно, блок питания является одним из самых горячих компонентов любого ПК. Даже самые дорогие блоки питания имеют мощные вентиляторы, которые производят определенный шум. На выставке Computex 2023 компания Cooler Master попыталась решить эту проблему с помощью своих новых блоков питания серии X Silent, которые обещают полную бесшумность даже при работающем вентиляторе.

 Компания показала два блока питания X Silent на Computex 2023 мощностью 1300 Вт и 750 Вт. В 750-ваттном блоке питания вообще нет вентилятора, поэтому по умолчанию никак не мог издавать шум, в то время как в модели большей мощности присутствует вентилятор с RGB-подсветкой, который, по утверждению Cooler Master, абсолютно бесшумный. Производитель также сообщил, что его 750-ваттный блок питания является первым полностью безвентиляторным блоком питания такой мощности.

Cooler Master заявляет, что представленные блоки питания охлаждаются с помощью испарительной камеры и «цельной конструкции рассеивания тепла». Компания также утверждает, что более эффективное управление температурным режимом позволит этим блокам прослужить дольше.

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 Все блоки питания X Silent Series являются ATX 3.0 моделями с поддержкой PCIe 5.0 и комплектуются кабелями 12VHPWR. На данный момент нет информации о ценах или доступности, а также существовании или плане выпуска моделей с другой мощностью.

 Для владельцев блоков питания Cooler Master будет предлагать высококачественный модернизированный кабель 12VHPWR, который, по ее утверждению, лучше и безопаснее, чем кабель Nvidia.

 Приобрести можно будет две версии кабеля. Один кабель можно будет подключить к 16-контактному разъему более новых блоков питания Cooler Master ATX 3.0, а другой — к трем 8-контактным разъемам более старых блоков питания.

 Пока неизвестно, сколько будут стоить кабели, но, учитывая, что кабели для блоков питания являются брендированными, то они, вероятно, будут работать только с блоками питания Cooler Master.

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блоки питания cooler master computex 2023
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