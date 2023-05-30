Пока новинка доступна только в Китае

Компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 12T Pro, который станет её вторым устройством на базе 4-нм чипсета MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Ранее Xiaomi продемонстрировала CIVI 3 с чипсетом Dimensity 8200 Ultra. Однако указанные характеристики свидетельствуют, что Redmi Note 12T Pro не является переименованным CIVI 3.

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Компания оснастила новинку IPS-дисплеем с частотой обновления до 144 Гц. Кроме того дисплей будет поддерживать DC затемнение, которое снижает нагрузку на глаза лучше, чем ШИМ затемнение, используемое OLED-панелями. Также Xiaomi указывает панель как поддерживающую автоматическую регулировку цветовой температуры, что похоже на технологию True Tone от Apple.

Китайский гигант утверждает, что чипсет Dimensity 8200 Ultra набирает более 900000 баллов в тесте AnTuTu благодаря комбинации четырех высокопроизводительных ядер ARM Cortex-A78, работающих на частоте 3,1 ГГц, и четырех ядер Cortex-A55, работающих на частоте 2 ГГц. Также Xiaomi утверждает, что чипсет обеспечивает среднее значение производительности 58,3 FPS в Genshin Impact, а производительность в Geekbench практически не уступает предшественнику.

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Остальные характеристики Redmi Note 12T Pro включают основную камеру разрешением 64 МП, аккумуляторную батарею емкостью 5080 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, оперативную память объемом до 16 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель до 512 ГБ. Смартфон выходит в продажу в Китае уже сегодня, а о его доступности и цене на других рынках пока ничего не сообщается.