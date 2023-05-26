Данные Geekbench показывают полное сходство процессоров и даже кодовое название Comet Lake

PowerLeader - китайский производитель компьютеров, недавно представил линейку процессоров Powerstar на архитектуре x86, первым из которых стала модель PSTAR P3-01105. Первоначально данный чип PSTAR очень напоминал процессор Intel Core i3-10105 10-го поколения Comet Lake от Intel. Используя микроархитектуру Storm Core, этот центральный процессор претендует на то, чтобы превзойти любой китайский ЦП по производительности. Хотя сходство с процессором Core i3-10105 было близким, тактовая частота 3,7 ГГц, конфигурация ядра и немного другое имя были важными показателями родства между ними.

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Благодаря недавней утечке теста Geekbench 5 стало известно, что процессор Powerstar — это просто переименованный чип Intel Comet Lake. Однако PowerLeader ожидает, что в этом году поставки процессоров Powerstar достигнут 1,5 миллиона единиц, а другие модели будут переименованы позже перед анонсом.

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Изначально компания PowerLeader хотела использовать эти процессоры в предварительно собранных системах, поэтому цены и доступность чипов PowerStar неизвестны.