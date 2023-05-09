Планируется, что работа будет завершена во второй половине текущего десятилетия

Одной из наиболее важных функций встроенного программного обеспечения современного ПК и системы BIOS является инициализация основных аппаратных компонентов перед переключением на процедуру начальной загрузки операционной системы. AGESA, являющаяся собственной библиотекой инициализации AMD, скоро будет заменена лучшей альтернативой.

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AGESA выполняет процедуры инициализации платформы на материнских платах на базе AMD UEFI, начиная с первого поколения процессоров Zen. AGESA запускает ядра ЦП, набор микросхем, память и другие аппаратные подсистемы и является неотъемлемой частью прошивки UEFI, устанавливаемой на материнские платы AMD.

Однако, как подчеркнул в недавней презентации Радж Капур, у AGESA есть свои проблемы, когда речь идет о совместимости, тесной интеграции с вышеупомянутой прошивкой UEFI и, конечно же, о безопасности.

В настоящее время AMD сталкивается с проблемой, пытаясь удовлетворить меняющиеся потребности рынка и возможности, поскольку компании по существу нужна новая библиотека инициализации, которая лучше, чем AGESA. Новая библиотека должна обеспечивать «расширяемую архитектуру», «простой и безопасный» подход к аппаратной инициализации, «независимую и масштабируемую» технологию, способную работать на любом решении x86, и, наконец, она должна быть с открытым исходным кодом.

Альтернатива AGESA называется openSIL, что означает Silicon Initialization Libraries. OpenSIL написан на C-17, может быть интегрирован с любой прошивкой x86, доступной на рынке и является более легкой, поэтому обеспечивает меньше проблем с безопасностью по сравнению с комбинацией AGESA + UEFI. AMD работает над OpenSIL с 2022 года с самого начала планирую использовать открытый исходный код.

Сейчас AMD по-прежнему представляет openSIL в качестве экспериментальной библиотеки инициализации, совместимой с процессорами EPYC 4-го поколения. Компания планирует завершить этап оценки в 2026 году, когда openSIL будет внедрен в производство на хост-прошивке AMD UEFI.

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AMD заявила, что решение openSIL все еще находится в стадии разработки, но оно уже приближается к паритету функций с AGESA. Новая библиотека со временем может стать частью прошивки AMD UEFI для Zen, EPYC, Ryzen и всех других x86 платформ, продаваемых компанией.