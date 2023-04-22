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APU AMD Ryzen 8000 на архитектуре Zen5 получат встроенную графику RDNA3.5
Утечка утверждает, что будущая графика новых APU сможет конкурировать с видеокартой RTX 4070 Max-Q
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 Инсайдер Moore’s Law is Dead поделился новой информацией о грядущей архитектуре AMD Zen5. На данный это первая и самая большая утечка информации об архитектуре.

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 Похоже, что AMD выпустит промежуточную графическую архитектуру, возможно, под названием RDNA3.5, которая станет усовершенствованной или просто обновленной RDNA для APU следующего поколения.

 Как известно, AMD собирается выпустить APU Strix Point на базе Zen5, но сегодня стало известно, что он должен иметь до 12 ядер. Интересно, что AMD также работает над APU более высокого класса под названием Strix Halo, хотя другие источники говорят, что название будет Sarlak. APU Halo будет иметь дизайн чиплета и до 16 ядер. Кроме того базовая архитектура графического процессора RDNA3.5 получит до 16 CU, что на 4 CU больше, чем текущие APU. Тем не менее есть информация, что APU Halo могут иметь до 40 CU, что приведет к значительному повышению производительности.

 Halo/Starlak станет совершенной мобильной платформой, которая будет запущена во второй половине 2024 года. Она разработана для конкуренции с серией процессорами Apple серии M, поэтому стоит ожидать появление этих APU в мощных ноутбуках, которые не будут требовать каких-либо дискретных графических процессоров.

 По графической производительности серия APU Strix будет конкурировать с процессором RTX 4070 Max-Q в конфигурации с 40 CU. Архитектура графического процессора RDNA3.5 также будет доступна в конфигурациях с 32, 24 и 20 CU, конкурируя с такими ускорителями как RTX 4060, RTX 4050 и RTX 3050 от NVIDIA.

 Кроме того теперь появилась информация о преемнике Dragon Range, флагманском мобильном чипе. Fire Range будет иметь до 16 ядер, столько же, сколько и предшественник. Интересно, что архитектура графического процессора ранее была указана как RDNA3+/3.5, но позже была изменена на RDNA2. Напомню, что серия Range технически представляет собой дизайн ЦП для настольных ПК с чиплетами на BGA-переходнике. Позже AMD может легко обновить чиплет до архитектуры Zen5, но оставить тот же IOD чиплет, который также имеет встроенную графику.

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 Существует также меньший APU под названием Hawk Point, который должен получить до 8 ядер. Предположительно им станет переименованный Phoenix Point с усовершенствованным 4-нм техпроцессом. Это первые APU, которые будут представлены в следующем году на выставке CES 2024, а также единственные известные на данный момент APU, использующие архитектуру Zen4 вместо Zen5.

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