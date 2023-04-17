Пока новая функция доступна только некоторым пользователям на канале разработчиков

Microsoft представила удобную новую функцию в приложении File Explorer для системы Windows 11 на прошлой неделе, выпустив обновление Windows 11 Insider Preview Build 23434, которое добавляет функционал Photo Gallery. Он не очень сильно отличается от стандартного средства просмотра фотографий и изображений операционной системы, а также от удаленного приложения Windows Photo Gallery, хотя последнее предлагало широкий набор организации изображений, редактирования фотографий и обмена фотографиями.

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Аманда Ланговски из Microsoft и Брэндон Леблан подробно рассказали о вышедшем дополнении в официальном блоге Windows. «Мы представляем галерею, новую функцию проводника, предназначенную для облегчения доступа к вашей коллекции фотографий. Набор содержимого, отображаемый в галерее, такой же как и в представлении «Все фотографии» в приложении «Фотографии. Галерея оптимизирована для доступа к вашим последним сделанным фотографиям. Если на вашем телефоне настроено резервное копирование OneDrive Camera Roll, сделанные вами фотографии будут автоматически отображаться в верхней части экрана. Вы можете выбрать, какие папки отображается в галерее с помощью раскрывающегося списка «Коллекция». Вы также можете добавить вложенные папки существующих источников для фильтрации вашего контента, такого как фоны рабочего стола и данные с SD-карт или камеры. Галерея также работает из диалогового окна выбора файлов, обеспечивая ту же простоту использовать в таких ситуациях, как вставка вложений, создание файлов PowerPoint или создание сообщений в социальных сетях», - заявили представители компании.

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Галерея была представлена в предварительной сборке, поэтому пока она доступна не всем: «Мы начинаем развертывать ее, поэтому функционал пока доступен не всем инсайдерам на канале разработчиков. Мы планируем отслеживать отзывы и видеть, как функция встречается пользователями, прежде чем раздать её всем».