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Dell выпустила новые мобильные рабочие станции Precision 5480 и Precision 5680
Обе модели получили широкий выбор процессоров Intel Raptor Lake-H vPro и профессиональных видеокарт Nvidia RTX Ada
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 Сегодня Dell представляет две новые мобильные рабочие станции серии Precision: Precision 5480 и Precision 5680. Precision 5480 приходит на смену прошлогодней Precision 5470, а Precision 5680 является новинкой текущего года.

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 Precision 5480

 Precision 5480 — это 14-дюймовая рабочая станция с дисплеем InfinityEdge разрешением FHD+ и QHD+, соотношением сторон 16:10 и частотой 60 Гц. Вариант с QHD+ предлагает также поддержку активного пера. Оба варианта дисплея могут достигать яркости 500 нит и имеют 100% охват цветовой гаммы sRGB.

 Dell предлагает на выбор несколько процессоров Intel Raptor Lake-H 13-го поколения vPro, включая Core i5-13500H, Core i5-13600H, Core i7-13700H, Core i7-13800H и Core i9-13900H.

 Начиная с поколения Alder Lake, Intel начала сегментировать функции vPro в зависимости от требуемой безопасности. Core i5-13500H и Core i7-13700H предлагаются с vPro Essentials, в то время как остальные варианты ЦП поставляются с функциями vPro Enterprise.

 Как и Precision 5470 ранее, Precision 5480 также предлагает графический процессор Nvidia RTX A1000 с 6 ГБ локальной памяти GDDR6. Кроме того, покупатели также могут выбрать RTX 2000 Ada и RTX A3000 Ada с 8 ГБ памяти GDDR6.

 Precision 5480 сертифицирован для приложений рабочих станций и прошел испытания на надежность по стандарту MIL-STD 810H. Выбор портов по-прежнему включает четыре Thunderbolt 4 с Power Delivery и DisplayPort.

 Другие функции включают Intel AX211 Wi-Fi 6E. Bluetooth 5.2, NFC, Dell Optimizer, биометрический вход в систему с помощью ИК-камеры и сканера отпечатков пальцев.

 Мобильная рабочая станция Dell Precision 5480 будет доступна с 20 апреля. Цены на данную модель пока не объявлены.

 Precision 5680

 Dell описывает Precision 5680 как самую компактную 16-дюймовую рабочую станцию. Precision 5680 имеет много общих характеристик с Precision 5480, но его более крупный корпус обеспечивает поддержку мощных графических процессоров, а также может похвастаться панелью разрешением UHD+ и аккумулятором большей емкости.

 Precision 5680 предлагает на выбор процессоры Intel 13-го поколения vPro от Core i5-13600H до Core i9-13900H. Рабочая станция также может комплектоваться графическими картами для рабочих станций Nvidia RTX 4000 Ada и RTX 5000 Ada в дополнение к RTX A1000, RTX 2000 Ada и RTX 3500 Ada.

 Также новинка предлагает два варианта дисплея: 16-дюймовая панель WLED FHD+ 500 нит со 100% охватом sRGB и 16-дюймовый сенсорный OLED дисплей UHD+ с яркостью 400 нит и 100% Adobe RGB и 99% охватом DCI-P3.

 Precision 5680 может быть оснащен либо 4-секционной батареей емкостью 66 Вт·ч, либо 6-элементной батареей емкостью 99,5 Вт·ч. Выбор портов ограничен двумя Thunderbolt 4, портом USB Type-C и выходом DisplayPort. Доступен также выход HDMI 2.0 и полноразмерный слот для SD-карты.

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 Dell Precision 5680 будет доступен с 18 мая. Цены на данную модель также пока не разглашаются.

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