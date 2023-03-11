Во время тестирования оверклокеру удалось разогнать процессор до частоты 5,4 ГГц на всех 56 ядрах и 112 потоках

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Когда Intel анонсировала появление процессоров Xeon-W 4-го поколения, то компания объявила, что множитель тактовой частоты останется разблокированным, чтобы оверклокеры могли самостоятельно попробовать еще сильнее разогнать эти чипы. Таким образом, это был лишь вопрос времени, когда топовый Xeon-W получит шанс побить мировой рекорд в Cinebench R23. Теперь модель Intel Xeon W9-3495X официально является мировым рекордсменом, набрав 132484 балла в Cinebench R23. Оверклокеру OGS из Греции удалось заставить работать процессор на всех 56 ядрах и 112 потоках с тактовой частотой 5,4 ГГц с помощью системы охлаждения с жидким азотом (LN2). Основой тестового стенда стала материнская плата ASUS Pro WS W790E-SAGE SE, компанию которой составил комплект оперативной памяти G-SKILL Zeta R5, а сам рекорд был установлен 8 марта.

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Напомню, что предыдущим рекордсменом в данном тесте был процессор AMD Threadripper Pro 5995WX, включающий 64 ядра и 128 потока на тактовой частоте 5,4 ГГц. Стоит сказать, что Xeon W9-3495X не только установил рекорд в Cinebench R23, но и достиг аналогичных результатов в Cinebench R20, Y-Cruncher, тесте ЦП в 3DMark и Geekbench 3.