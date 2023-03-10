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Масштабная утечка о чипсете Snapdragon 8 Gen 3 раскрывает новую конфигурацию ядер
Будущий чипсет будет иметь конфигурацию ядер 1+5+3, включающую одно мощнейшее ядро Cortex-X4 на частоте 3,75 ГГц
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 Ожидается, что в следующем году Snapdragon 8 Gen 3 будет работать почти во всех флагманских смартфонах Android от основных производителей, а недавние утечки предполагают, что он может даже превзойти Apple A16 Bionic, который работает на iPhone 14 Pro и Pro Max. Однако до сих пор мало что было известно о его технических характеристиках.

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 Масштабная утечка раскрыла множество важных аспектов следующей флагманской мобильной системе на чипе от Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 3. Утечка произошла благодаря инсайдеру @Tech_Reve, который утверждает, что чип будет основан на том же технологическом процессе TSMC N4P, что и Snapdragon 8 Gen 2.

 Инсайдер также говорит, что чип следующего поколения будет иметь восемь процессорных ядер, но с конфигурацией 1+5+2, в отличие от своего предшественника. Ожидается, что восемь ядер будут включать одно основное ядро Cortex-X4, работающее на частоте 3,75 ГГц, пять ядер Cortex-A720 с тактовой частотой 3 ГГц и два эффективных ядра Cortex-A520, работающих на частоте 2 ГГц.

 Для сравнения, Snapdragon 8 Gen 2 имеет конфигурацию 1+2+2+3, включая одно основное ядро Cortex-X3 с частотой 3,2 ГГц, два ядра Cortex-A715 с частотой 2,8 ГГц, два ядра Cortex-A710 с частотой 2,8 ГГц и три эффективные ядра Cortex-A510 на частоте 2 ГГц.

 Теоретически это может означать значительный прирост многоядерной производительности Snapdragon 8 Gen 3 по сравнению с его предшественником. Недавняя утечка также подтверждает это, утверждая, что ранний инженерный образец Snapdragon 8 Gen 3 уже быстрее, чем Apple A16 Bionic в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench.

 Даже если утечка является подлинной, важно помнить, что синтетические тесты необязательно отражают реальную производительность, поэтому еще неизвестно, как Snapdragon 3 Gen 8 будет работать в реальных задачах.

 Что касается остальных спецификаций, инсайдер также предполагает, что Snapdragon 8 Gen 3 будет поставляться с новым встроенным графическим процессором Adreno 750. Чипсет также поддерживает накопитель UFS 4.1 и оперативную память LPDDR5.

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 Ожидается, что Snapdragon 8 Gen 3 получит новый модем Snapdragon X75 5G, анонсированный Qualcomm в прошлом месяце. Это первая в мире система Modem-RF со специальным тензорным ускорителем ИИ, оснащенная процессором Qualcomm 5G AI 2-го поколения и 5G AI Suite 2-го поколения.

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#смартфоны #qualcomm #snapdragon 8 gen 2 #мобильные процессоры #snapdragon 8 gen 3 #cortex-x4 #мобильные чипсеты
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