Сегодня вышло очередное обновление игры War Thunder версии 2.25. В этом обновлении есть немало изменений. Это крупное обновление называется «Стражи неба», но оно охватывает все области игры, а именно сухопутные войска, военно-морские силы, самолеты, вертолеты, а также визуальные эффекты, локации и миссии.
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Ниже указаны основные моменты War Thunder 2.25 «Стражи неба», которые должны не только улучшить игровой процесс для существующих игроков, но и принести новый опыт на виртуальные поля сражений:
- 18 новых и модернизированных самолетов, в том числе японский F-16 и уникальный сверхзвуковой истребитель вертикального взлета и посадки Як-141;
- немецкая и китайская версии легкой разведывательной бронированной машины Sd.Kfz.222, а также десяток других новых и модернизированных наземных машин, в том числе современный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-С1»;
- легкий ударный вертолет AH-6M "Little Bird";
- два французских корабля, а также ещё 8 для других флотов, включая USS Nevada;
- визуальные изменения, в том числе новые эффекты инверсионного следа и разделения потока, обновленный эффект парового конуса, катапультные кресла для реактивных самолетов высокого уровня, обновленные эффекты повреждений;
- новые локации и миссии, включая зимнюю версию карты «Северск».
После этого обновления минимальный размер игрового клиента составляет 16,6 ГБ. Для полного клиента требуется 44,7 ГБ дискового пространства, для версии Ultra HQ для наземных моделей требуется 82,9 ГБ, клиент для самолетов Ultra HQ составляет 71,3 ГБ, а максимальный размер игры составляет целых 102,5 ГБ, что соответствует размеру клиента с текстурами Ultra HQ для наземных и воздушных моделей. Полный список изменений доступен по данной ссылке.