Будущий флагман будет использовать формулу 1 + 4 + 3 с основным ядром Cortex-X4 на частоте 3,72 ГГц

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Маловероятно, что Qualcomm выпустит чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 2 в качестве промежуточного обновления Snapdragon 8 Gen 2. Вместо этого похоже, что компания уже работает над Snapdragon 8 Gen 3 следующего поколения, и в сети появилась новая утечка, проливающая больше света на будущий флагманский чипсет.

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Как сообщил инсайдер RGcloudS, Snapdragon 8 Gen 3 сохранит конфигурацию ядер своего предшественника по формуле 1 + 4 + 3, вопреки более ранним слухам о переходе на конфигурацию 1 + 5 + 2. Похоже, что Snapdragon 8 Gen 3 будет построен на 4-нм техпроцессе TSMC N4P. Это неудивительно, так как ранее сообщалось, что Apple A17 Bionic станет единственным флагманским чипсетом в этом году, который будет производиться по 3-нм техпроцессу, а Snapdragon 8 Gen 4, как ожидается, последует его примеру в следующем году.

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Предположительно, Snapdragon 8 Gen 3 будет оснащен основным ядром Cortex-X4. Это основное ядро может получить тактовую частоту 3,72 ГГц в версии для смартфонов Samsung Galaxy. Есть информация, что компанию ему составят ядра Cortex-A715 и новые ядра Cortex-A515. Однако потенциальные тактовые частоты этих ядер в настоящее время неизвестны. В любом случае это еще только первые слухи, и относиться к ним необходимо с долей недоверия.