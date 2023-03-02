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Lexar выпустила новую память ARES RGB DDR5 для настольных компьютеров

Модули памяти будут представлены комплектом из двух 16-гигабайтных модулей стандарта DDR5-5600 и DDR5-6000
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 Компания Lexar представила оперативную память Lexar ARES RGB DDR5. Эта память нового поколения DDR5, специально разработанная для игр, обеспечивает превосходную производительность со скоростями от DDR5-5600 до DDR5-6000 и быстрыми таймингами CL32-36-36-68/CL34-38-38-76, а также поддерживает профили XMP 3.0 и EXPO. Алюминиевый радиатор премиум-класса охлаждает игровую систему, обеспечивая сверхбыструю и стабильную работу.

 Память Lexar ARES RGB DDR5 для настольных ПК оснащена встроенной микросхемой управления питанием (PMIC), которая обеспечивает лучшее управление питанием, а также включает в себя Lexar RGB Sync, позволяя геймерам настраивать светодиод RGB в соответствии со стилем своей системы. «Настольная память Lexar ARES RGB DDR5 обеспечивает производительность, необходимую геймерам для освоения новейших игр, а также будущих игр, для которых потребуется скорость и емкость памяти DDR5, — сказал Джоуи Лопес, директор по маркетингу брендов.

   Память Lexar ARES RGB DDR5 для настольных ПК будет доступна в начале второго квартала в виде комплекта емкостью 32 ГБ (2x16 ГБ) и совместима с большинством материнских плат основных производителей.

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