Lexar выпустила новую память ARES RGB DDR5 для настольных компьютеров
Компания Lexar представила оперативную память Lexar ARES RGB DDR5. Эта память нового поколения DDR5, специально разработанная для игр, обеспечивает превосходную производительность со скоростями от DDR5-5600 до DDR5-6000 и быстрыми таймингами CL32-36-36-68/CL34-38-38-76, а также поддерживает профили XMP 3.0 и EXPO. Алюминиевый радиатор премиум-класса охлаждает игровую систему, обеспечивая сверхбыструю и стабильную работу.
Память Lexar ARES RGB DDR5 для настольных ПК оснащена встроенной микросхемой управления питанием (PMIC), которая обеспечивает лучшее управление питанием, а также включает в себя Lexar RGB Sync, позволяя геймерам настраивать светодиод RGB в соответствии со стилем своей системы. «Настольная память Lexar ARES RGB DDR5 обеспечивает производительность, необходимую геймерам для освоения новейших игр, а также будущих игр, для которых потребуется скорость и емкость памяти DDR5, — сказал Джоуи Лопес, директор по маркетингу брендов.
Память Lexar ARES RGB DDR5 для настольных ПК будет доступна в начале второго квартала в виде комплекта емкостью 32 ГБ (2x16 ГБ) и совместима с большинством материнских плат основных производителей.
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