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Недавно Tecno продемонстрировала грядущий бюджетный смартфон Spark 10 Pro на проходящем мероприятии Mobile World Congress 2023. Ожидается, что вскоре он будет запущен в нескольких регионах, включая Индию. Сегодня в сети появилась утечка, раскрывающая подробные спецификации Tecno Spark 10 Pro, а также его цену.

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Инсайдер Парас Гуглани поделился маркетинговым изображением Tecno Spark 10 Pro, на котором есть все ключевые сведения об устройстве. Ожидается, что Spark 10 Pro (модель K17) будет оснащен большим 6,78-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1080 x 2460 пикселей, соотношением сторон 20,5: 9, частотой обновления 90 Гц, частотой дискретизации касания 270 Гц, плотностью 396 пикселей на дюйм и яркость 580 нит. Кроме того экран имеет 90-процентное соотношение к корпусу.

За работу смартфона будет отвечать чипсет Helio G88, а его автономность обеспечивается аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт через порт USB-C. Смартфон будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя, а основная камера будет иметь 50-мегапиксельный датчик с поддержкой таких функций, как Pro Mode, AI Beauty, Super Night Mode, ночной фильтр и многое другое для любителей фотографии.

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Ожидается, что смартфон Spark 10 Pro появится в Индии к середине марта по ориентировочной цене от 10000 до 12000 рупий. Устройство будет предлагаться в трех цветовых вариантах: Starry Black и Pearl White со стеклянной задней панелью и вариант Lunar Eclipse с кожаной отделкой.