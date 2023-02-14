Пока данное средство связи доступно только в Китае за 299 юаней

В Китае вышла в продажу рация Xiaomi Walkie Talkie 2S. Устройство оснащено 1,77-дюймовым цветным ЖК-экраном с разрешением 128 x 160 пикселей. Xiaomi предполагает, что с мощностью передачи 4 Вт гаджет имеет площадь покрытия 10000 м² в крупных торговых центрах или позволяет держать связь на расстоянии до 5 км в городской местности.

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Используя встроенные кнопки, пользователь может управлять Xiaomi Walkie Talkie 2S и подключаться к другим рациям или мобильным устройствам. На выбор предлагается 100 каналов в диапазоне от 430000 МГц до 4400000 МГц. Также пользователи могут слушать радиостанции с частотами от 87 до 108 МГц. В гаджет встроены 36-мм динамики для чистого звука, либо можно подключить наушники через Bluetooth или 3,5-мм аудиоразъем. Кроме того можно использовать приложение Xiaomi, чтобы делиться местоположением рации и отправлять обновления OTA на устройство.

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Благодаря аккумулятору емкостью 2190 мАч 8,3 гаджет может проработать до 120 часов в режиме ожидания или до 15 часов при непрерывном использовании, а подзарядка производится по современному разъему USB-C. Гаджет, доступный в цвете «серый космос», легкий и компактный, его корпус весит 130 г и имеет размеры 15 x 55 x 120 мм. Купить Xiaomi Walkie Talkie 2S в Китае можно за 299 юаней (около 44 доллара). Пока неясно, сможет ли гаджет выйти на другие рынки и когда.