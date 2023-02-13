Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Дженсен Хуанг назвал ChatGPT величайшим событием в истории вычислительной индустрии
Такое заявление он сделал на выступлении в Университете Беркли
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

 Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг восхваляет ChatGPT, называя его появление величайшим событием, когда-либо случавшимся в компьютерной индустрии. Глава Nvidia вынес свой восторженный вердикт, когда появился в качестве одного из высокопоставленных гостей во время серии выступлений декана Университета Беркли Хаас.

реклама

 Популярность генеративных ИИ, особенно GhatGPT, в последние месяцы резко возросла, и компании спешат внедрять их в свои продукты. Это также привело к запуску сотен стартапов, основанных на этой технологии.

 Отвечая на вопрос студента о ChatGPT во время вопросов и ответов, Хуанг подчеркнул, большое количество людей начали использовать чат-бота за такое короткое время. 100 миллионов пользователей за первые несколько месяцев, делают его самым быстрорастущим потребительским приложением в истории, хотя ChatGPT заявляется, как инструмент, а не приложение.

 «Когда мы в последний раз видели технологию, которая настолько универсальна, что может решать проблемы и так часто удивлять людей? Конечно, она может написать стихотворение. Она может заполнить электронную таблицу, написать SQL-запрос и выполнить SQL-запрос, написать код на Python. Если он не может сделать что-то сегодня, конечно, он сможет это сделать когда-нибудь», — сказал Дженсен. 

 Затем Хуан рассказал, как API ChatGPT можно подключить к электронным таблицам, PowerPoint, программам для рисования или редактирования фотографий и многому другому для улучшения программ.

 В завершение Хуан рассказал, как возможности ChatGPT по написанию программ могут изменить ситуацию. «Буквально каждый может запрограммировать компьютер. Мы демократизировали вычисления по очень многим направлениям», — сказал он. 

 Неудивительно, что глава Nvidia так положительно относится к ChatGPT. Компания является крупным игроком в мире ИИ, создающим как аппаратное, так и программное обеспечение для большей части компьютерной отрасли. Только в этом месяце цена акций компании подскочила на 33% на фоне интереса к ChatGPT, и, по прогнозам, рост чат-бота приведет к росту продаж Nvidia от 3 до 11 миллиардов долларов в течение следующих 12 месяцев.

рекомендации
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

 Google, Microsoft и даже китайский Baidu интегрировали ChatGPT или аналогичные сервисы в свои продукты, и похоже, что мы вступили в новую эру искусственного интеллекта. Но, как и в случае со всеми новыми технологиями, существуют опасения по поводу потенциального вреда такого типа ИИ.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #chatgpt #дженсен хуанг #чат-бот #чат-боты
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Китайская видеокарта Moore Threads MTT S80 отстает от Nvidia GT 1030 в игровых тестах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Штурмовики "музыкантов" вынудили оставить позиции ВСУ на Красной Горе завершая окружение Бахмута
99
F-22 сбил третий аэростат над Юконом; в США требуют запретить всё китайское
46
Twitter подрывает репутацию крупных компаний и зарабатывает на этом - Amazon и Apple уже пострадали
+
Opera интегрирует ChatGPT в свою боковую панель
+
Пакистан массово поставляет боеприпасы Украине и пользуется скидками на российский газ
8
Украина планирует использовать дальнобойные британские ракеты для ударов по Крыму
8
На Украине показали видео с реактивным беспилотником, "до боли напоминающим" иранский дрон Arash-2
7
Пентагон из-за задержек только спустя 2 года смог сформировать экипаж для ударной АПЛ "Монтана"
+
Сербию обвиняют в сговоре с "Вагнер" для гибридного захвата Косово с помощью сотрудников ЧВК
2
Директор Банка Америки призвал готовиться к дефолту США
6
7 расширений с ChatGPT, которые упростят жизнь
+
Samsung Galaxy A54 появился на сайте TENAA
+
В Латвии сгорел американский завод по производству БПЛА
5
В России появился свой ТРАМП
1
Авторы EVE Online открыли сбор средств для пострадавших от землетрясений в Сирии и Турции
+
Ветеран СВО дал пять советов тем, кого могут отправить на фронт
8
Впервые с начала СВО Украину уже уже 4-ые сутки подряд "утюжат" российские дроны и ракеты
3
Пригожин рассказал, сколько заключённых из ЧВК Вагнер вернулись в колонии
+
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила высокоточный дальнобойный снаряд со спутниковым наведением
4
Пригожин пообещал отомстить за расстрел российских пленных, но не насилием над всеми украинскими
3

Популярные статьи

Россия ежемесячно получает от США, ЕС и Китая микросхемы для производства ракет на $35 млн - Рейтер
12
Модернизированный истребитель Су-35СМ получил от Су-57М новые ракеты, авионику и лазерную защиту
10
Sony PlayStation снова посмеялась над Xbox
17
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный унитаз с дисплеем Xiaomi и другие
3
Чистая Windows 10 и 11 или сборки от народных умельцев, разбираемся какую версию выбрать
94
ТОП-9 видеокарт до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
22
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
189
Обзор смартфона Tecno Camon 19 Pro – уникальная камера и дисплей 120 Гц за разумные деньги
3
Как быстро и легко установить Windows 11 в 2023 году, обойдя ограничения Microsoft для россиян
40
В США считают, что "беспилотный катер", нанесший удар по мосту в Затоке, сделан в Иране
1

Сейчас обсуждают

♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
23:10
Вместе с оригинальными фотографиями? Не гони, откуда я тогда знаю, как выглядят фотки оригинальные на сайте Асуса?
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
FelsheR-BAN100569
23:09
Даже зеленский с 2мя руками не смог в украину, а это безрукий алкаш из свинарника и подавно! Украина просто выплюнет это чмо!
Пригожин и Кадыров разошлись в определении сроков завершения СВО – когда бойцы РФ возьмут Одессу
Вячеслав Ташпулатов
23:09
Это изи через исходный код страницы меняется, я сам так делал. Можно что угодно добавить и написать
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
23:08
Пруфов море выше
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
Александр Валенко
23:07
Чудило на букву МУ!!
Удар подводного БПЛА РФ по мосту в Затоке: дальнейшие цели и будет ли ответ за Северные Потоки
Вячеслав Ташпулатов
23:07
Коврик как у меня, но без пруф-бумажечки это просто картинка
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
шамаш
23:07
защеку они возьмут в очередной раз а не Одессу )))
Пригожин и Кадыров разошлись в определении сроков завершения СВО – когда бойцы РФ возьмут Одессу
♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
23:05
А с чего мне гнать? Первая клава была какая-то блади, она гремела, как танк, заменила на ROG Strix Scope TKL
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
jugador
23:05
С полными лучами так и есть. Даже интел 770 уделывает топ амд ) https://tpucdn.com/review/hogwarts-legacy-benchmark-test-performance-analysis/images/performance-rt-1920-1080.png
Intel Core i9-13900K на 45% быстрее чем AMD Ryzen 9 7950X в Hogwarts Legacy
Райко Хикару
23:03
Дурак вы дурак.
Германия приступила к обучению украинских танкистов управлению «Леопардами»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем