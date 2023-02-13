Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг восхваляет ChatGPT, называя его появление величайшим событием, когда-либо случавшимся в компьютерной индустрии. Глава Nvidia вынес свой восторженный вердикт, когда появился в качестве одного из высокопоставленных гостей во время серии выступлений декана Университета Беркли Хаас.
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Популярность генеративных ИИ, особенно GhatGPT, в последние месяцы резко возросла, и компании спешат внедрять их в свои продукты. Это также привело к запуску сотен стартапов, основанных на этой технологии.
Отвечая на вопрос студента о ChatGPT во время вопросов и ответов, Хуанг подчеркнул, большое количество людей начали использовать чат-бота за такое короткое время. 100 миллионов пользователей за первые несколько месяцев, делают его самым быстрорастущим потребительским приложением в истории, хотя ChatGPT заявляется, как инструмент, а не приложение.
«Когда мы в последний раз видели технологию, которая настолько универсальна, что может решать проблемы и так часто удивлять людей? Конечно, она может написать стихотворение. Она может заполнить электронную таблицу, написать SQL-запрос и выполнить SQL-запрос, написать код на Python. Если он не может сделать что-то сегодня, конечно, он сможет это сделать когда-нибудь», — сказал Дженсен.
Затем Хуан рассказал, как API ChatGPT можно подключить к электронным таблицам, PowerPoint, программам для рисования или редактирования фотографий и многому другому для улучшения программ.
В завершение Хуан рассказал, как возможности ChatGPT по написанию программ могут изменить ситуацию. «Буквально каждый может запрограммировать компьютер. Мы демократизировали вычисления по очень многим направлениям», — сказал он.
Неудивительно, что глава Nvidia так положительно относится к ChatGPT. Компания является крупным игроком в мире ИИ, создающим как аппаратное, так и программное обеспечение для большей части компьютерной отрасли. Только в этом месяце цена акций компании подскочила на 33% на фоне интереса к ChatGPT, и, по прогнозам, рост чат-бота приведет к росту продаж Nvidia от 3 до 11 миллиардов долларов в течение следующих 12 месяцев.
Google, Microsoft и даже китайский Baidu интегрировали ChatGPT или аналогичные сервисы в свои продукты, и похоже, что мы вступили в новую эру искусственного интеллекта. Но, как и в случае со всеми новыми технологиями, существуют опасения по поводу потенциального вреда такого типа ИИ.