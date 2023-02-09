На этой неделе Intel объявила о планах прекратить выпуск своих высокопроизводительных процессоров Core 11-го поколения «Rocket Lake», которые производятся с использованием 14-нм техпроцесса. Процессоры еще какое-то время будут доступны партнерам Intel, но их дни сочтены. Intel также заявила о постепенном отказе от своих чипсетов серий 400 и 500 для процессоров в корпусе LGA1200.
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Корпорация Intel посоветовала своим партнерам разместить окончательные заказы на процессоры Core i5, Core i7, Core i9 11-го поколения и соответствующие процессоры Xeon W-серии, а также наборы микросхем серий 400 и 500 для платформ LGA1200 до 25 августа 2023 года. Последние ЦП и наборы микросхем будут отправлены к 23 февраля 2024 года. Компания сохранит процессоры Xeon E-серии на базе Rocket Lake для встраиваемых приложений дольше, но основная часть процессоров Rocket Lake будет снята с производства к следующему году.
Процессоры Intel Rocket Lake для настольных ПК всегда вызывали споры: с одной стороны, они основаны на микроархитектуре Cypress Cove и оснащены интегрированным графическим процессором Xe, как и 10-нм Intel Ice Lake и процессоры Tiger Lake для мобильных ПК и компактных настольных компьютеров.
Поскольку чипы Rocket Lake имеют портированные ядра общего назначения, Intel пришлось сократить количество ядер этих процессоров с 10 в случае Comet Lake до восьми. Новые чипы по-прежнему предлагали лучшую производительность, чем их предшественники, во множестве приложений, но те, кому требовалось большее количество ядер, предпочитали процессоры AMD Ryzen 9 серии 3900 с 12 или 16 ядрами, или даже процессоры Intel Comet Lake 10-го поколения.
Маловероятно, что процессорам Intel Core 11-го поколения Rocket Lake будет сильно не хватать, поскольку с тех пор Intel выпустила два семейства продуктов на базе 10-нм технологии для настольных ПК с конкурентоспособными микроархитектурами. Но для тех, кто хотел бы обновить свои системы LGA1200, чипы Rocket Lake будут по-прежнему доступны некоторое время.