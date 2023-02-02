Ранее на этой неделе Xiaomi объявила дату глобального запуска смартфонов серии POCO X5, которая дебютирует с моделями POCO X5 5G и POCO X5 Pro 5G. Впоследствии в сеть попал список спецификаций для обоих устройств. Теперь Xiaomi подтвердила несколько подробностей о POCO X5 Pro 5G и отдельно выделила, какую стоит ожидать производительность.
реклама
Как показано на изображениях ниже, Xiaomi оснастила POCO X5 Pro 5G AMOLED-дисплеем, работающим на частоте 120 Гц, и фронтальной камерой в отверстии по центру экрана. Интересно, что сама компания Xiaomi называет дисплей - DotDisplay. Кроме того, Xiaomi акцентировала внимание на том, что POCO X5 Pro 5G имеет основную камеру разрешением 108 МП, а также чипсет Snapdragon 778G, который набирает 545093 балла в тесте AnTuTu.
Xiaomi сравнивает Snapdragon 778G с чипсетом Dimensity 1080, что выглядит как противопоставление Realme 10 Pro Plus и превосходство над ним POCO X5 Pro 5G. При этом Xiaomi сама продает Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro Plus на основе Dimensity 1080. Кроме того, пользователь под ником @Sudhanshu1414 получил реальные фотографии POCO X5 Pro 5G и его оригинального собрата. В то время как фотографии являются первыми реальными снимками смартфонов, их дизайн уже был известен из просочившихся пресс-рендеров. Дебют смартфонов POCO X5 состоится во всем мире 6 февраля.