Анонс ожидается на Mobile World Congress в конце февраля

Motorola недавно выпустила множество смартфонов начального и среднего уровня, но ее нынешний главный смартфон по-прежнему не выпущен на глобальный рынок. Это может скоро измениться, как сообщает ресурс Appuals, который также раскрыл предполагаемые цены на устройство. Напомню, что на прошлой неделе Motorola представила Moto G13, Moto G23, Moto G53 5G и Moto G73 5G, а также Moto E13.

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Appuals утверждает, что Moto X40 будет выпущен по всему миру под названием Motorola Edge 40 Pro, чего можно было ожидать, учитывая путь аналогичный подход с Edge X30, вышедший на рынок за пределами Китая. Сайт добавляет, что Motorola предложит Edge 40 Pro в тех же цветовых решениях, что и Moto X40. Судя по всему, Motorola не внесла никаких изменений в дизайн, сохранив идентичные переднюю и заднюю панели.

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Дебют Edge 40 Pro должен состояться во время мероприятия Mobile World Congress (MWC) этого года, которое пройдет с 27 февраля по 2 марта. Motorola не подтвердила это, но материнская компания Lenovo указана в качестве одного из экспонентов MWC 2023. Appuals сообщает, что Edge 40 Pro будет продаваться по цене 849 евро в версии с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Таким образом Edge 40 Pro будет на 50 евро дороже своего предшественника.