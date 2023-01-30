Как и следовало ожидать, его производительность находится на низком уровне и пригодна лишь для очень старых игр

В России не так много отечественных процессоров. Эльбрус и Байкал, пожалуй, два самых популярных чипа в стране. Хотя они, возможно, и не входят в число лучших процессоров, их важность возросла после того, как крупные производители чипов AMD и Intel прекратили прямые продажи своей продукции в стране. Однако, как можно видеть из серии игровых тестов от российского ютубера, процессоры вполне позволяют поиграть в некоторые игры. Они также тестировались в собственной операционной системе.

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Эльбрус-8СВ произведен по 28-нм техпроцессу компании TSMC, имеет восемь ядер, работающих на тактовой частоте 1,5 ГГц. Московский центр SPARC-технологий (МЦСТ) разработал Эльбрус-8СВ в качестве преемника оригинального Эльбрус-8С, имевшего восемь ядер на частоте 1,3 ГГц. В результате Эльбрус-8СВ имеет удвоенные характеристики по сравнению с Эльбрусом-8С. Эльбрус-8СВ предлагает 576 гигафлоп производительности с одинарной точностью и 288 гигафлоп с двойной точностью. Кроме того, данный процессор оснащается 16 МБ кэш-памяти L3, совместно используемой каждым ядром, что составляет 2 МБ на ядро.

Эльбрус-8СВ поддерживает до четырех каналов памяти DDR4-2400 ECC с пропускной способностью памяти 68,3 Гбит/с. Это существенное улучшение по сравнению с Эльбрус-8С с памятью DDR3-1600. Характеристики Эльбрус-8СВ могут показаться не впечатляющими, но пока вариантов для российского рынка не так много.

На YouTube-канале Elbrus PC Play процессор Эльбрус-8СВ был протестирован в некоторых классических играх, таких как S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти и The Elder Scrolls III: Morrowind. Тестовая система включала процессор Эльбрус-8СВ, 32 ГБ оперативной памяти DDR4 ECC и устаревшую видеокарту Radeon RX 580. Тестовая система работала на отечественной операционной системе Эльбрус ОС 7.1 на базе Linux 5.4.

Чип не имел проблем в The Elder Scrolls III: Morrowind. Производительность в игре колебалась от 30 до 200 кадров в секунду, в зависимости от сложности сцен.

В S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти Эльбрусу-8СВ пришлось намного тяжелее. На средних настройках частота кадров едва превышала 30 FPS. В среднем частота находилась в диапазоне от 10 до 20 кадров в секунду, с редкими зависаниями во время теста. В S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо наблюдалась аналогичная производительность и сцены, где Эльбрус-8СВ работал со скоростью всего 10 кадров в секунду. Elbrus PC Play также протестировал несколько менее популярных игр, и производительность в них была неоднозначной.

Результаты говорят сами за себя. Эльбрус-8СВ далеко не игровой процессор, учитывая что некоторым из протестированных игр более десяти лет. Также есть вопрос совместимости. К сожалению, российский чип не входит в список совместимых со многими современными играми, поэтому он может использоваться лишь для запуска старых игр или эмуляторов консолей.

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МЦСТ уже выпустила новый процессор Эльбрус-16С с 16 ядрами, работающий на тактовой частоте 2 ГГц и произведенный по 16-нанометровой технологии. Он также будет поддерживать восьмиканальную память и обеспечивать до 32 линий PCIe 3.0. Кроме того, 16-ядерный чип обеспечит показатели одинарной и двойной точности до 1500 GFLOP и 750 GFLOP соответственно. Это на 160% лучше, чем у Эльбрус-8СВ. Будет интересно посмотреть, насколько более высокую игровую производительность покажет Эльбрус-16С.