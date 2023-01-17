Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Gigabyte готовит к выпуску материнские платы на чипсете начального уровня AMD A620
Упоминание о них появилось на сайте Евразийской Экономической Комиссии
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

 Gigabyte представила пять новых моделей материнских плат с новым чипсетом A620. Судя по названию, можно с уверенностью предположить, что это грядущий чипсет AMD начального уровня для материнских плат с сокетом AM5, который должен прийти на замену A520. Это также будет первый чипсет серии A, совместимый с памятью DDR5 и процессорами Ryzen 7000.

реклама

 Упоминание AMD A620 появилось в списке ECC, поданного Gigabyte на прошлой неделе. На данный момент ничего конкретного об этом грядущем чипсете неизвестно, поскольку AMD до сих пор говорила о платформах B650 и X670 для своих последних процессоров.

 Основываясь на предыдущих спецификациях серии A, известно, что AMD в них полностью отключает поддержку разгона и большую часть разъемов PCIe, SATA и USB по сравнению с чипсетами среднего класса серии B. Это верно было и для A520, где поддержка PCIe Gen 4 была упразднена в пользу поддержки Gen 3, а поддержка USB была сокращена вдвое по сравнению с B550.

 Можно предположить, что с A620 AMD будет следовать такой же схеме, существенно сократив возможности подключения по интерфейсу PCIe в A620 по сравнению с B650, а также отключив поддержку разгона. Если этот чипсет будет подтвержден, можно ожидать, что A620 станет новым бюджетным чипсетом AMD для платформы AM5.

 На данный момент AMD предлагает два набора микросхем серии B, на которых основаны все недорогие материнские платы AM5, называемые B650 и B650E. B650E является вариантом более высокого уровня, предлагающий подключение PCIe 5.0 к основному графическому слоту и основному слоту M.2. В то время как B650 имеет поддержку PCIe Gen 5 только для слота M.2.

 Можно предположить, что A620 полностью откажется от поддержки PCIe Gen 5, ограничив как основной слот x16, так и основной слот M.2 шиной PCIe Gen 4. Это может быть выгодно для A620, поскольку реализация поддержки PCIe Gen 5 обходится дорого, и ее отключение должно заметно снизить затраты, необходимые для создания материнских плат A620, а значит и конечную стоимость самих материнских плат.

 Компания перечислила пять материнских плат на чипсете A620 в документации ECC: A620M D3H, A620M DS3H, A620M S2H, A620M H, A620M K. Основываясь на присутствии в названиях суффикса «M», можно ожидать, что все эти материнские платы будут использовать форм-фактор Micro-ATX, являющийся популярный для бюджетных материнских плат. Однако стоит отметить, что документы ECC не гарантируют фактического выпуска перечисленных продуктов.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

 Стоит напомнить, что AMD обещала цены на материнские платы со 125 долларов для процессоров с сокетом AM5. Этого на данный момент не произошло, так как самые дешевые материнские платы B650 стоят обычно от 160 до 190 долларов. Возможно, это было запланировано с самого начала, и указанную стоимость в 125 долларов получат именно модели с чипсетом A620.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #материнские платы #gigabyte #am5 #a520 #a620
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Первые материнские платы AMD A620 замечают на торговых площадках — на 25-30% дешевле B650
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кремль предупредил, что все поставленные Украине британские танки Challenger 2 будут гореть
127
В марте многоцелевые истребители Су-35 Flanker-E, построенные для Египта, отправятся в Иран
6
Приложение "Сбербанк онлайн" перестанет работать на смартфонах некоторых пользователей с 19 января
14
Греческий инженер изобрел боевую машину с лазерной системой поражения БПЛА и продал его ВС Турции
3
Горят и будут гореть: в Кремле прокомментировали поставки западных танков Украине
3
Сериал по The Last of Us привёл критиков и зрителей в восторг: рейтинг 96 из 100 обеспечен
6
Предварительный список из 116 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 14 в 2023 году
+
Британия готовит к отправке на Украину сто единиц бронетехники
46
«Медведь» в небе: модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил новый испытательный полёт
1
Новая идея Ирана и России - "Персидская криптовалюта"
5
В США нашли одну из причин старения и возможный способ как продлить жизнь людям с помощью эпигенома
+
Украинская власть мечтает сформировать танковую бригаду, состоящую из танков Leopard-2
33
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 рекордно подешевела в одном из российских магазинов
11
Министр Обороны Германии подала в отставку
3
Xiaomi 13 Pro использует лишь около 80% площади сенсоров основной и телефото камер
+
Украину ожидает фрагментация электроснабжения с постоянными блэкаутами
8
Минобороны Великобритании опровергли поставку Украине ударных вертолётов Apache AH64
5
GeForce RTX 4070 Ti не заинтересовала геймеров из РФ – растут продажи брендовых GeForce RTX 4080
11
«Аватар: Путь воды» собрал уже $1,89 млрд и вышел на пятое место в истории
2
В штате Вайоминг хотят прекратить продажу новых электромобилей к 2035 году
2

Популярные статьи

Как российский Су-57 испугал украинских лётчиков, и почему украинские истребители редко взлетают
9
БМП Bradley нескоро будут готовы к сражениям
20
Почему 4K UHD — плохой выбор разрешения для мониторов
158
Что не так с коннектором 12vhpwr
40
Лучшие и худшие видеокарты 2022 года - смотрим, что подвезли нам NVIDIA, AMD и Intel
11
Выводим NVIDIA на чистую воду: cравниваем старые и новые драйвера в поисках прироста в играх
24
Сказ о том, как поссорился Киев с Тбилиси из-за советских систем ЗРК "Бук"
8
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
29
О богатом внутреннем мире электронных компонентов
10
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
3

Сейчас обсуждают

kilobait3
21:58
Сейчас даже оборудование безопасности госсектора идёт без документации. Творится просто дичь в айти.
Приложение "Сбербанк онлайн" перестанет работать на смартфонах некоторых пользователей с 19 января
NOFX
21:57
А что удивляет? :)
Требования ролевой игры Forspoken — GeForce RTX 4080 или Radeon RX 6800XT для ультра 4K 60FPS
kilobait3
21:55
Тем что взломали за два часа. Где искать думаю вопросов не возникнет.
Приложение "Сбербанк онлайн" перестанет работать на смартфонах некоторых пользователей с 19 января
dimkahon
21:53
Это Алисия Викандер, сам ты транс. Можешь ее формы оценить в "ex Machina".
Требования ролевой игры Forspoken — GeForce RTX 4080 или Radeon RX 6800XT для ультра 4K 60FPS
АнтиЛох
21:53
Ой, а че это так полыхает у лишнехромосомных? Это ж передают старючую технику, ее ж завтра всю перебьете... Чего ж вы уcрались-то? конашенков сказал, что бредли уже перебили, завтра скажет, что уже и ...
В Bloomberg назвали точное количество танков, самолётов и БМП, которые США передали Украине
NOFX
21:52
Муж? :))
Требования ролевой игры Forspoken — GeForce RTX 4080 или Radeon RX 6800XT для ультра 4K 60FPS
NOFX
21:51
Так и есть
Требования ролевой игры Forspoken — GeForce RTX 4080 или Radeon RX 6800XT для ультра 4K 60FPS
dimkahon
21:50
Интересно бы знать, во что играют солидные взрослые дяди. Неужели в фортнайт? Или в пупок? Вот неожиданность! А может во всякие "спорт-эта-жизнь-я-лучше-на-лыжах-побегаю"? Тебя как ни прочтешь, так в...
Требования ролевой игры Forspoken — GeForce RTX 4080 или Radeon RX 6800XT для ультра 4K 60FPS
Chimbal
21:50
Если однажды не переживет то и фиг с ним, новый соберу и учту косяки из-за которых могло не пережить, чтобы в следующий раз пережило :)
Проверяю, удобен ли компактный ПК в путешествии, и с какими проблемами можно столкнуться
3000kyky Sakh
21:49
Передать оружие без разрешения производителя невозможно не потеряв обязательства снабжать технику запчастями и ремонтом. А производитель Леопардов, в лице правительства Германии, такое разрешение не д...
В Bloomberg назвали точное количество танков, самолётов и БМП, которые США передали Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем