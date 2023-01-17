Упоминание о них появилось на сайте Евразийской Экономической Комиссии

Gigabyte представила пять новых моделей материнских плат с новым чипсетом A620. Судя по названию, можно с уверенностью предположить, что это грядущий чипсет AMD начального уровня для материнских плат с сокетом AM5, который должен прийти на замену A520. Это также будет первый чипсет серии A, совместимый с памятью DDR5 и процессорами Ryzen 7000.

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Упоминание AMD A620 появилось в списке ECC, поданного Gigabyte на прошлой неделе. На данный момент ничего конкретного об этом грядущем чипсете неизвестно, поскольку AMD до сих пор говорила о платформах B650 и X670 для своих последних процессоров.

Основываясь на предыдущих спецификациях серии A, известно, что AMD в них полностью отключает поддержку разгона и большую часть разъемов PCIe, SATA и USB по сравнению с чипсетами среднего класса серии B. Это верно было и для A520, где поддержка PCIe Gen 4 была упразднена в пользу поддержки Gen 3, а поддержка USB была сокращена вдвое по сравнению с B550.

Можно предположить, что с A620 AMD будет следовать такой же схеме, существенно сократив возможности подключения по интерфейсу PCIe в A620 по сравнению с B650, а также отключив поддержку разгона. Если этот чипсет будет подтвержден, можно ожидать, что A620 станет новым бюджетным чипсетом AMD для платформы AM5.

На данный момент AMD предлагает два набора микросхем серии B, на которых основаны все недорогие материнские платы AM5, называемые B650 и B650E. B650E является вариантом более высокого уровня, предлагающий подключение PCIe 5.0 к основному графическому слоту и основному слоту M.2. В то время как B650 имеет поддержку PCIe Gen 5 только для слота M.2.

Можно предположить, что A620 полностью откажется от поддержки PCIe Gen 5, ограничив как основной слот x16, так и основной слот M.2 шиной PCIe Gen 4. Это может быть выгодно для A620, поскольку реализация поддержки PCIe Gen 5 обходится дорого, и ее отключение должно заметно снизить затраты, необходимые для создания материнских плат A620, а значит и конечную стоимость самих материнских плат.

Компания перечислила пять материнских плат на чипсете A620 в документации ECC: A620M D3H, A620M DS3H, A620M S2H, A620M H, A620M K. Основываясь на присутствии в названиях суффикса «M», можно ожидать, что все эти материнские платы будут использовать форм-фактор Micro-ATX, являющийся популярный для бюджетных материнских плат. Однако стоит отметить, что документы ECC не гарантируют фактического выпуска перечисленных продуктов.

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Стоит напомнить, что AMD обещала цены на материнские платы со 125 долларов для процессоров с сокетом AM5. Этого на данный момент не произошло, так как самые дешевые материнские платы B650 стоят обычно от 160 до 190 долларов. Возможно, это было запланировано с самого начала, и указанную стоимость в 125 долларов получат именно модели с чипсетом A620.