Утечки информации о Samsung Galaxy S23 происходят всё чаще. Согласно последней утечке выход смартфонов ожидается через три недели - 1 февраля. Эта утечка была первоначально опубликована SnoopyTech в Твиттере*, где автор соответствующего твита опубликовал ссылку на объявления eBay в Германии, где указаны чехлы для Galaxy S23. На сайте присутствуют чехлы для каждого из трех ожидаемых смартфонов: Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra.
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На оборотной стороне упаковки видно, что кожаные чехлы были произведены в Китае, и указаны официальные названия цветов чехлов. Итак, для покупки предлагаются чехлы для Samsung Galaxy S23 Ultra черного и привлекательного верблюжьего цвета, есть один чехол для Galaxy S23+ зеленого цвета и пара чехлов для Galaxy S23 в черном и верблюжьем цветах. В тексте на обратной стороне коробок видно, что это официальные чехлы для Galaxy S23, так как есть короткая надпись «разработано Samsung».
Форма кожаных чехлов для Samsung Galaxy S23 и S23+ подтверждает закругленные углы смартфонов, как у их предшественников, и есть вырезы для трех датчиков камеры. Чехлы Galaxy S23 Ultra демонстрируют более прямую и плоскую рамку и менее изогнутые углы, а вырезы для датчиков основной камеры значительно больше, чем те, которые были в официальных чехлах для Galaxy S22 Ultra.
* Запрещен на территории России.