Для тех кому не хватает монитора с разрешением 4K, а 8K слишком дорого, компания Dell анонсировала на CES модель с разрешением 6K в виде 32-дюймового монитора U3224KB. IPS панель имеет разрешение 6144 x 3456 пикселей, углы обзора 178 градусов, контрастность 2000:1, а также сертификат VESA DisplayHDR 600. Поскольку это профессиональный монитор, он предлагает цветовую гамму, которая соответствует 99 процентам цветового пространства DCI-P3, а также 100 процентам sRGB и Rec. 709.
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Что касается подключения, новинка поддерживает Thunderbolt 4 с одним входом и подачу питания 140 Вт, что является самым высоким показателем, который когда-либо использовался в мониторе. U3224KB также имеет пару дополнительных выдвижных портов USB-C на передней панели, которые могут обеспечивать мощность 15 Вт и скорость передачи данных до 10 Гбит/с и четыре задних порта USB-A. Входы дисплея включают один HDMI 2.1, один mini DP 2.1, один USB-C с поддержкой неуказанного стандарта DisplayPort. Наконец, U3224KB также оснащен разъемом RJ45 для подключения к Ethernet.
Выступ в верхней части монитора представляет собой веб-камеру разрешением 4K с CMOS-датчиком HDR с двойным усилением и регулируемым полем зрения в 65, 78 или 90 градусов. По бокам от камеры находится пара динамиков мощностью 14 Вт, а также двойные микрофоны с эхоподавлением. Подставка монитора поддерживает регулировку наклона, поворота и регулировку по высоте. Другие полезные функции включают поддержку «картинка за картинкой» и «картинка в картинке», а также поддержку KVM. Dell не сообщила стоимость новинки, поскольку ожидается, что монитор не будет запущен до конца первой половины этого года.