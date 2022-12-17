Новинка должна быть представлена на выставке CES 2023

Компания Intel разрабатывает еще один мобильный процессор Core Raptor Lake-HX 13-го поколения. Выяснилось, что Core i9-13980HX займет первое место в грядущей линейке процессоров 13-го поколения, о которой Intel скоро объявит.

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Core i9-13980HX является 24-ядерным процессором с 8 производительными и 16 энергоэффективными ядрами. Эта конфигурация уже используется в серии Core i9 для настольных ПК, но планировалось в конечном итоге выпустить тот же кристалл для ноутбуков, как Intel не так давно сделала с чипом серии Alder Lake-HX.

Серия HX с более высоким TDP 55 Вт, чем у большинства популярных игровых процессоров мощностью 45 Вт, предназначена для игровых ноутбуков высокого класса. В большинстве случаев такие системы оснащены флагманскими дискретными игровыми графическими процессорами.

Этот новый процессор будет разгоняться до частоты 5,6 ГГц, что на 600 МГц выше, чем у процессора Core i9-12950HX последнего поколения, и на 200 МГц выше, чем у Core i9-13900HX, который на данный момент является самым быстрым из известных процессоров Alder Lake-HX.

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Обновление линейки HX появится на выставке CES 2023, но до сих пор не было представлено ни одного ноутбука на его основе. Кроме того, на выставке Intel также анонсирует процессоры серии Raptor Lake H, HK и P. Хотя в новом поколении Intel предложит 24-ядерные процессоры для ноутбуков, подавляющее большинство будущих моделей по-прежнему будут полагаться на 14-ядерные чипы.