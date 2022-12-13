Об этом свидетельствую просочившиеся в сеть тесты

Согласно результатам тестирования, предоставленным chi11eddog, обновление линейки процессоров Intel значительно повысит производительность настольных чипов мощностью 65 Вт. Утечка содержит внутренние данные от неизвестного производителя материнских плат, протестировавшего каждый из существующих процессоров Core 12-го поколения и процессоров Core 13-го поколения, которые скоро будут выпущены.

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Важно отметить, что все процессоры были протестированы на одной материнской плате и с использованием одной и той же конфигурации памяти, но неизвестна модель платы и была ли это память DDR5 или DDR4.

Процессоры были протестированы только в одном бенчмарке, поэтому эти цифры вряд ли можно ассоциировать с чистой игровой производительностью. Тем не менее тест Cinebench, особенно новый выпуск R23, в настоящее время является предпочтительным инструментом сравнения процессоров.

Согласно этим результатам, Core i9-13900 будет на 10% быстрее в одноядерном тесте и на 53% быстрее в многоядерном, чем его предшественник. Более новая модель имеет тактовую частоту в режиме ускорения на 500 МГц выше, но также на 8 эффективных ядер больше, что объясняет, почему многоядерная производительность так сильно увеличилась.

Другие модели ЦП показывают увеличение от 3% до 6% для одноядерных и от 28% до 64% для многоядерных нагрузок. Самый большой скачок можно наблюдать у процессора Core i5-13500, который показывает прирост производительности до 64%, но в то же время самый низкий прирост в одноядерных нагрузках.

Все эти процессоры имеют TDP по умолчанию 65 Вт и совместимы с существующими и будущими материнскими платами с сокетом LGA1700. Кроме того, они поддерживают память DDR5 и DDR4, чего нельзя сказать о процессорах Ryzen 7000.

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Intel собирается выпустить все пять процессоров 3 января вместе с новыми материнскими платами B760. Эта линейка процессоров Intel окажет сильное давление на серию AMD Ryzen 7000, которые, как ожидается, получат обновление примерно в то же время.