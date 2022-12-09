Также стали известны характеристики процессоров Core i9 и Core i7, не относящихся к линейке "K"

Intel расширяет семейство процессоров для настольных компьютеров Core 13-го поколения Raptor Lake рядом новых моделей, во главе с новым флагманским чипом Core i9-13900KS. Появившийся слайд компании подтвердил характеристики топовых моделей. Новый i9-13900KS имеет ту же конфигурацию ядер, что и Core i9-13900K, а именно 8 производительных ядер и 16 энергоэффективных ядер. Процессор имеет немного более высокую базовую частоту 3,2 ГГц, что на 200 МГц больше, чем у оригинального Core i9-13900K, а также частоту в режиме разгона 6 ГГц в отличие от Core i9-13900K с частотой 5,8 ГГц. Чтобы обеспечить повышение тактовой частоты, Intel увеличила базовое значение мощности процессора со 125 Вт до 150 Вт, оставив максимальное значение мощности в турборежиме на уровне 253 Вт.

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Также появились спецификации процессоров Core i9-13900 и Core i7-13700, которые предлагают те же конфигурации из восьми производительных ядер и шестнадцати энергоэффективных ядер для Core i9-13900, и восьми производительных ядер и восьми энергоэффективных ядер для Core i9-13700, но без разблокированных множителей. Core i9-13900 работает на базовой частоте 2,00 ГГц с максимальной турбо-частотой 5,6 ГГц, тогда как Core i7-13700 работает на базовой частоте 2,1 ГГц с повышением до 5,2 ГГц. Поскольку казанные чипы имеют более низкие значения базовой мощности в 65 Вт, а максимальные значения мощности в турборежиме составляют 219 Вт, то оба этих процессора могут получить в комплекте стандартный кулер Laminar RH1, который компания включила в комплект с Core i9-12900 и Core i7-12700 поколения Alder Lake. Ожидается, что Intel анонсирует новые процессоры вместе с большим количеством моделей Core i5 13-го поколения 3 января.