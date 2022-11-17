Но это не то, о чём следует просить Деда Мороза на Новый год

Китайская компания Moore Threads выпустила видеокарту MTT S80 на базе обновленной архитектуры MUSA с 4096 ядрами FP32. Эта карта оснащена 16 ГБ памяти GDDR6 и является первой картой на рынке с интерфейсом PCIe Gen5. Сегодня MTT S80 официально поступил в продажу, а результаты её тостов уже попали в сеть.

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MTT S80 поддерживает API DirectX9 и DirectX11. Однако драйверы все еще находятся в активной разработке, поэтому она еще не полностью поддерживает DX11. По этой причине обычные тесты MTT S80 невозможны.

В реальных игровых тестах карта отлично работает при низких настройках и разрешении 1080p. В CS:GO новинка показала 213 FPS, в League of Legends около 144 FPS, в Crossfire 180 FPS и до 100 FPS в Diablo 3.

Важно отметить, что графический процессор MTT S80 поддерживает только некоторые игры, поэтому в реальности данная видеокарта мало кому пригодится. Она полностью поддерживает 11 игр, и ещё более 60 игр указаны как «работающие», но архитектура не оптимизирована для них, поэтому производительность может быть низкой.

В синтетических тестах 3Dmark 2006 и Unigine Valley 1.0, карта работает на уровне средних моделей от AMD и Nvidia, выпускавшихся несколько лет назад. В Unigine Valley производительность MTT S80 аналогична GeForce RTX 1060 6 ГБ, GTX 970 или Radeon RX 480.

Однако производительность является не единственной проблемой. Энергопотребление этой карты в режиме ожидания составляет 114,6 Вт, что является абсолютно неприемлемым показателем для любой видеокарты в 2022 году. Всего несколько недель назад Intel Arc A-серии критиковали за относительно высокое потребление в режиме простоя на уровне 40 Вт, а, например, мощнейшая RTX 4080 потребляет в режиме ожидания всего13 Вт. Под нагрузкой MTT S80 потребляет до 240 Вт со средним значением 210 Вт.

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Очевидно, что Moore Threads должны серьезно поработать над драйверами для поддержки более широкого спектра игр и провести колоссальную работу по снижению энергопотребления, в противном случае данный игровой ускоритель обречен на провал.