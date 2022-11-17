Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Китайская видеокарта MTT S80 с производительностью GeForce GTX 1060 поступила в продажу
Но это не то, о чём следует просить Деда Мороза на Новый год
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

 Китайская компания Moore Threads выпустила видеокарту MTT S80 на базе обновленной архитектуры MUSA с 4096 ядрами FP32. Эта карта оснащена 16 ГБ памяти GDDR6 и является первой картой на рынке с интерфейсом PCIe Gen5. Сегодня MTT S80 официально поступил в продажу, а результаты её тостов уже попали в сеть.

реклама

 MTT S80 поддерживает API DirectX9 и DirectX11. Однако драйверы все еще находятся в активной разработке, поэтому она еще не полностью поддерживает DX11. По этой причине обычные тесты MTT S80 невозможны.

 В реальных игровых тестах карта отлично работает при низких настройках и разрешении 1080p. В CS:GO новинка показала 213 FPS, в League of Legends около 144 FPS, в Crossfire 180 FPS и до 100 FPS в Diablo 3.

 Важно отметить, что графический процессор MTT S80 поддерживает только некоторые игры, поэтому в реальности данная видеокарта мало кому пригодится. Она полностью поддерживает 11 игр, и ещё более 60 игр указаны как «работающие», но архитектура не оптимизирована для них, поэтому производительность может быть низкой.

 В синтетических тестах 3Dmark 2006 и Unigine Valley 1.0, карта работает на уровне средних моделей от AMD и Nvidia, выпускавшихся несколько лет назад. В Unigine Valley производительность MTT S80 аналогична GeForce RTX 1060 6 ГБ, GTX 970 или Radeon RX 480.

 Однако производительность является не единственной проблемой. Энергопотребление этой карты в режиме ожидания составляет 114,6 Вт, что является абсолютно неприемлемым показателем для любой видеокарты в 2022 году. Всего несколько недель назад Intel Arc A-серии критиковали за относительно высокое потребление в режиме простоя на уровне 40 Вт, а, например, мощнейшая RTX 4080 потребляет в режиме ожидания всего13 Вт. Под нагрузкой MTT S80 потребляет до 240 Вт со средним значением 210 Вт.

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

 Очевидно, что Moore Threads должны серьезно поработать над драйверами для поддержки более широкого спектра игр и провести колоссальную работу по снижению энергопотребления, в противном случае данный игровой ускоритель обречен на провал.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #gtx 1060 #китайские видеокарты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Автор канала "Кредитный майнинг" решил распродать железо и купить биткоины на низах
Видеокарта Moore Threads MTT S80 протестирована — более 100 FPS в League of Legends при 4K
Мобильная видеокарта Nvidia GeForce RTX 4050 протестирована в Puget Bench
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеоблогер треш-стримов был обрит налысо и депортирован из России, за глумление над героем СВО
37
Корабль NASA Orion сделал первый снимок Земли во время полета к Луне на скорости более 8000 км/ч
16
Lanius: Израильская компания Elbit Systems представила небольшой барражирующий беспилотник
+
Asus опубликовала требования к блоку питания для питания AMD RX 7900 XTX
3
В России стартовали продажи новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4080 — смотрим цены
21
В сети появился первый случай расплавления 16-контактного разъема на RTX 4090 Founders Edition
7
После выхода Nvidia RTX 4080 на видеокарты предыдущего поколения цены вновь поползли вниз
17
Приложение Android Auto получило новый дизайн
+
Проблема не в глюкозе: Исследователи обнаружили ключевую причину диабета 2-го типа
+
Первые всесторонние тесты GeForce RTX 4080 — впечатляющая производительность при высокой стоимости
59
Илон Маск стремительно теряет популярность в США
3
Самый большой авианосец в мире прибыл из США в Великобританию
12
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
114
GeForce RTX 4080 поступила в продажу по цене 1199 долларов
5
Учёные создали в лаборатории светящуюся чёрную дыру, чтобы проверить теорию Стивена Хокинга
9
Украина получит старые американские системы ПВО, снятые с вооружения более 20 лет назад
20
ASUS обновила рекомендации по мощности блока питания для систем с новыми видеокартами AMD и NVIDIA
17
Nvidia RTX 4080 не хватает в магазинах, а RX 7900 XT и XTX поставляются лучше, чем RTX 4090
25
«Сбер» возобновил работу сервиса бесконтактной оплаты SberPay на Android-смартфонах c NFC
10
RTX 4080: лучшая производительность за свои деньги – IGN
7

Популярные статьи

Какие ракеты, помимо Калибров, может применить и применяет Россия в ходе СВО
150
8 простых и работающих способов продлить жизнь SSD-накопителю
86
Россия готова к росту зарплат, пенсий и пособий
84
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
4
Ученые: У поколения Z серьезные проблемы, и это необходимо признать
50
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
85
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
35
Покупаем видеокарту на сдачу от билета в кинотеатр – недорогие модели с игровым характером
20
GeForce RTX 3060 за 25340 рублей — отличная возможность собрать недорогой и быстрый игровой ПК
27
Почему мне было сложно решиться на покупку Modern Warfare 2
11

Сейчас обсуждают

НеБрат Шеши
22:50
Тебе гомосеку виднее как у тебя там с Зюкстаксом всё происходит. С начало он тебя, потом ты его. Тьфу содомиты.... пративные....
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
Offtop2006
22:49
Ответ: потому, что у тебя денег нет.
Покупаем видеокарту на сдачу от билета в кинотеатр – недорогие модели с игровым характером
Astaroth_AiR
22:49
фонарик на лоб проще купить. Можно даже красный )
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
Юрий Соколов
22:48
но поскольку биткоин - это биткоин, то вот тогда-то его и надо будет закупать по баксу
Надвигается крах криптовалютного рынка — домино из банкротств подбирается к Tether
RedStone
22:48
У нас магазин не имеет права урезать гарантию по своей прихоти.
Выбираю между AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K
Kira625
22:48
О да, такие оскорбления смываются только кровью ;) Желтушники
Исполнительный директор AMD насмехается над Nvidia из-за расплавления разъемов
НеБрат Шеши
22:48
А Навальнята откуда получают указания?
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
Не шутите с пальцем Шеши
22:47
я в этом не разбираюсь, а ты судя по всему масток в красных петухах и как их гладить
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
НеБрат Шеши
22:46
с Зюстаксом будет тебе ещё интереснее он тебе покажет своего красного петуха и даже даст его погладить
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
Не шутите с пальцем Шеши
22:45
ты что то против путлера имеешь? путлера бы тоже отправил в гейропу?
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем