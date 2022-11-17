Китайская компания Moore Threads выпустила видеокарту MTT S80 на базе обновленной архитектуры MUSA с 4096 ядрами FP32. Эта карта оснащена 16 ГБ памяти GDDR6 и является первой картой на рынке с интерфейсом PCIe Gen5. Сегодня MTT S80 официально поступил в продажу, а результаты её тостов уже попали в сеть.
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MTT S80 поддерживает API DirectX9 и DirectX11. Однако драйверы все еще находятся в активной разработке, поэтому она еще не полностью поддерживает DX11. По этой причине обычные тесты MTT S80 невозможны.
В реальных игровых тестах карта отлично работает при низких настройках и разрешении 1080p. В CS:GO новинка показала 213 FPS, в League of Legends около 144 FPS, в Crossfire 180 FPS и до 100 FPS в Diablo 3.
Важно отметить, что графический процессор MTT S80 поддерживает только некоторые игры, поэтому в реальности данная видеокарта мало кому пригодится. Она полностью поддерживает 11 игр, и ещё более 60 игр указаны как «работающие», но архитектура не оптимизирована для них, поэтому производительность может быть низкой.
В синтетических тестах 3Dmark 2006 и Unigine Valley 1.0, карта работает на уровне средних моделей от AMD и Nvidia, выпускавшихся несколько лет назад. В Unigine Valley производительность MTT S80 аналогична GeForce RTX 1060 6 ГБ, GTX 970 или Radeon RX 480.
Однако производительность является не единственной проблемой. Энергопотребление этой карты в режиме ожидания составляет 114,6 Вт, что является абсолютно неприемлемым показателем для любой видеокарты в 2022 году. Всего несколько недель назад Intel Arc A-серии критиковали за относительно высокое потребление в режиме простоя на уровне 40 Вт, а, например, мощнейшая RTX 4080 потребляет в режиме ожидания всего13 Вт. Под нагрузкой MTT S80 потребляет до 240 Вт со средним значением 210 Вт.
Очевидно, что Moore Threads должны серьезно поработать над драйверами для поддержки более широкого спектра игр и провести колоссальную работу по снижению энергопотребления, в противном случае данный игровой ускоритель обречен на провал.