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Мобильная видеокарта Nvidia GeForce RTX 4050 протестирована в Puget Bench
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 В ранних утечках были освещены ключевые характеристики некоторых графических процессоров для ноутбуков на архитектуре Ada Lovelace, в том числе GeForce RTX 4090 на базе AD103. Список заканчивался на GeForce RTX 4060 и в нем также отсутствовала версия GeForce RTX 4080 для ноутбука. Сегодня в сеть попала новая порция информации о видеокартах Nvidia RTX 40 для ноутбуков, а именно младшем представителе серии GeForce RTX 4050.

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 Benchleaks обнаружил видеокарту в базе данных тестов Puget Bench Premier Pro. Она получила оценку графического процессора 57,4 и 51,3 в двух прогонах теста. Её предшественница, GeForce RTX 3050 получила в свое время результаты от 43 до 47. Как видно, наблюдается прирост производительности от поколения к поколению до 33%. Что касается спецификаций, то GeForce RTX 4050 может иметь 8 ГБ локальной памяти со 128-битным интерфейсом и графический процессор AD107.

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RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

 Обычно Nvidia представляет свои графические карты для ноутбуков на выставке CES 2023, и на этот раз также нет причин для изменения своих планов. Тем не менее GeForce RTX 4050 может быть представлена несколько позже, после более дорогих моделей. Что касается тестового ноутбука, то о нем также практически ничего не известно. Мобильный компьютер создан южнокорейским гигантом Samsung с использованием ещё невыпущенного процессора Intel Core i7-13700H и оснащенного 16 ГБ оперативной памяти DDR5-6400.

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