Сегодня Nvidia сняла эмбарго на публикацию обзоров GeForce RTX 4080 и первые из них не заставили себя ждать. Новейшая игровая видеокарта компании пришла на смену RTX 3080 Ti. Nvidia утверждает, что RTX 4080 в два раза быстрее RTX 3080 Ti и даже может превзойти RTX 3090 Ti в большинстве рабочих нагрузок.
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Напомню, что RTX 4080 имеет 9728 ядер CUDA, 304 тензорных ядра, 76 ядер RT 3-го поколения и тактовую частоту 2505 МГц. RTX 4080 основана на графическом процессоре AD103. Карта имеет 16 ГБ локальной памяти GDDR6X на 256-битном интерфейсе.
Итак, согласно первым тестам в 3DMark RTX 4080 отстает от RTX 4090 на 20%. Но по сравнению с Radeon RX 6950 XT можно видеть 14-процентный выигрыш. Карта также значительно опережает RTX 3090 и RTX 3080 Ti, что очень впечатляет.
Хотя синтетические тесты интересны, игры являются главным для потребителей. Несмотря на более чем на 68% большее количество ядер CUDA, преимущество RTX 4090 в производительности не имеет такой линейной зависимости по сравнению с RTX 4080. Этому может быть множество причин, таких как оптимизация игрового движка, процессорозависимость и так далее.
На данный момент RTX 4090 опережает RTX 4080 на 25% в протестированных играх. Тем не менее RTX 4080 может предложить 20% преимущество по сравнению с RTX 3090 Ti, которая была выпущена по цене 1999 долларов. По сравнению с Radeon RX 6950 XT новинка от Nvidia может предложить в среднем преимущество в 37%.
Следует отметить, что RTX 4090 и RTX 4080 имеют смысл, только если играть на максимальных настройках с разрешением QHD или UHD. При настройках 1080p Ultra и ниже различия между этими картами сводятся к минимуму даже с таким процессором, как Core i9-13900K.
Кроме того, может случиться так, что RTX 4080 опередит RTX 4090, так как игровые движки стареют, а карты становятся непропорционально мощнее, такие аномалии не редкость.
Напомню, что Nvidia GeForce RTX 4080 будет доступна по рекомендованной цене 1199, но модели от партнеров компании Nvidia предложат свои версии карт с заводским разгоном, стоимость которых может значительно превысить рекомендованную.