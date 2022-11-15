PowerColor Japan опубликовала первое изображение будущей видеокарты линейки Hellhound серии Radeon RX 7900. Плата дополнит модели Radeon RX 7900 линеек Red Devil от PowerColor, которые компания показала некоторое время назад, хотя их позиционирование будет различаться.
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На фотографии новой платы Hellhound от PowerColor сразу бросаются в глаза три вещи. Имеется очень сложная трехслотовая система охлаждения с двумя радиаторами и несколькими тепловыми трубками, двумя восьмиконтактными разъемами питания PCIe и синими светодиодами.
Огромные кулеры, вероятно, будут обычным явлением для видеокарт AMD Radeon RX 7900, поэтому не стоит сильно удивляться. Учитывая тот факт, что PowerColor оснастила свои видеокарты Radeon RX 6900 XT и RX 6950 XT тремя восьмиконтактными разъемами питания PCIe, немного неожиданно увидеть видеокарту серии Radeon RX 7900 Hellhound всего с двумя такими разъемами.
PowerColor использует линейки Red Devil и Liquid Devil в топовых видеокартах, тогда как бренд Hellhound предназначен для высокопроизводительных плат для массового рынка, а также моддеров. Без сомнения, карта PowerColor Radeon RX 7900 Hellhound выглядит впечатляюще. Но чтобы различать топовые видеокарты под маркой Devil и предложения под маркой Hellhound, PowerColor, возможно, ограничила количество разъемов питания на последних, что, конечно, ограничит мощность и потенциал разгона.
Пока неизвестно, будет ли PowerColor предлагать Radeon RX 7900 XTX в линейке Hellhound или исключительно в линейках Red Devil и Liquid Devil, а также ограничивать Hellhound более доступными Radeon RX 7900 XT
Компания AMD планирует начать продажи своих видеокарт Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX 13 декабря. На данный момент неясно, все ли партнеры AMD к этой дате смогут выпустить свои собственные видеокарты Radeon RX 7900. Но, учитывая, что такие компании, как Asus и PowerColor, уже тестируют свои новинки, к середине декабря, вероятно, появятся по крайней мере несколько кастомных версий.