Результаты тестирования оказались в открытом доступе на сайте bilibili.com

В сети появились первые результаты тестирования видеокарты GeForce RTX 4080, которыми поделился инсайдер Big Hardware Player. Это произошло всего за 2 дня до официального снятия эмбарго на обзоры.

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Протестированная карта, по-видимому, является какой-то специальной моделью с двумя BIOS, заблокированными на мощность 320 Вт или 450 Вт.

Удобно, что в утечке предоставляются средние результаты производительности таких игр, как Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077, Borderland 3, Total War Troy или Shadow of the Tomb Raider в одном графике. Тестирование указанных игр проводилось в разрешении 4K.

Согласно результатам, RTX 4080 оказывается на 19% быстрее, чем флагманская модель от ZOTAC RTX 3090 Ti PGF, и примерно на 23% медленнее, чем RTX 4090. Здесь следует отметить, что и RTX 3090 Ti, и RTX 4090 тестировались на другой системе с памятью DDR5-6800, тогда как RTX 4080 на компьютере с памятью DDR5-6200. Однако обе системы были оснащены процессором Intel Core i9-13900K.

Инсайдер также поделился результатами комбинированного теста 3DMark, где RTX 4080 оказывается на 25% быстрее, чем RTX 3090 Ti и на 21% медленнее, чем RTX 4090. Интересно, что результаты игрового и синтетического тестов очень близки друг к другу.

Одним из самых интересных аспектов этого раннего обзора является тест на масштабирование мощности. Карта работает очень хорошо при ограничении мощности на уровне 280 Вт. Это показывает энергоэффективность графического процессора AD103. Пользователи могут даже попытаться еще снизить мощность, например, до 260 Вт и ниже, что незначительно повлияет на производительность.

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