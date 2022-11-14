Правда пока сравнение затрагивает лишь некоторые характеристики карт, а не их производительность

Всего за два дня до выхода RTX 4080 компания AMD решила привлечь к себе внимание, поделившись более подробной информацией о новой серии видеокарт Radeon RX 7900. Эти карты основаны на архитектуре RDNA 3-го поколения и содержат до 6144 потоковых процессоров.

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Карты AMD физически меньше, и они не требуют каких-либо изменений питания. Компания уже подтвердила, что видеокарты Radeon RX 7900 будут конкурировать с моделью GeForce RTX 4080, не оставляя сомнений в том, что RTX 4090 на данный момент останется самой быстрой игровой картой.

Буквально вчера появились подробные изображения печатной платы NVIDIA RTX 4080 в версии Founders Edition. Серия AMD Radeon будет иметь больше фаз, поддерживать разъемы DisplayPort 2.1 и USB Type-C. Не говоря уже о применении стандартных двойных 8-контактных разъемов питания PCIe.

AMD также отмечает, что обе карты Radeon RX 7900 короче и тоньше, чем NVIDIA RTX 4080 Founders Edition. Единственное, что у карт общее, так это интерфейс PCIe Express 4.0.

В ценовом диапазоне 900-1200 долларов AMD предложит больше памяти и более продвинутые варианты подключения дисплея. Однако, что касается производительности, ни одна из двух компаний пока напрямую не сравнивала свои видеокарты нового поколения. Поскольку GeForce RTX 4080 еще не выпущена, AMD сравнивает свои графические карты с текущим флагманом Radeon RX 6950XT. Компания делится двумя диаграммами, одна из которых показывает производительность в растеризации, а другая - в трассировке лучей.

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До запуска серии AMD Radeon RX 7900 еще целый месяц. Выход новинок должен состояться 13 декабря.