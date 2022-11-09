Стоит сказать, что предыдущий рекорд также принадлежал игре серии CoD

Последняя игра серии Call of Duty продолжает ставить рекорды для издательства Activision. Modern Warfare II поступила в продажу 28 октября и уже считается самым кассовым развлекательным контентом 2022 года, обогнав лучшие голливудские фильмы, включая "Доктора Стрэнджа в Мультивселенной безумия" и Top Gear: Maverick. Первые выходные стали самыми прибыльными за всю 19-летнюю историю серии, и рекорды продолжают расти.

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По информации издательства, продажи блокбастера за первую декаду в денежном выражении по всему миру перевалили за 1 миллиард долларов. Предыдущий рекорд также принадлежал игре из серии Call of Duty, а именно Call of Duty: Black Ops II, вышедшей 10 лет назад, которой для достижения данного показателя понадобилось в полтора раза больше времени.

Кроме того Activision сообщает, что за тот же период в 10 дней, игроки затратили на виртуальные баталии более 200 миллионов часов и сыграли более миллиарда матчей на всех целевых игровых платформах.

Без сомнения, ключом к такому успеху является доступность Modern Warfare II в Steam. Это первая игра серии Call of Duty за пять лет, выпущенная на цифровой платформе Valve, а не исключительно через Battle.net. Согласно списку Steam игра сейчас является лидером продаж.

Стоит также сказать, что у Activision в активе есть еще Call of Duty: Warzone 2.0, выходящей на Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК 16 ноября. Бесплатная игра в жанре «Королевская битва» является прямым продолжением Warzone 2020 года и технически является частью Modern Warfare II, но для неё не требуется базовая игра.

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Что касается дальнейших перспектив, то они не столь ясны. Ранее в этом году появились слухи о том, что в 2023 году игры серии Call of Duty не выйдут. Вместо этого ожидается, что компания заполнит этот пробел несколькими дополнениями для Modern Warfare II и Warzone 2.0.