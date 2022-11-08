Новая серия ускорителей будет предлагаться исключительно китайским компаниям, чтобы обойти экспортные ограничения США в страну. Серия ускорителей A800 в основном представляет собой те же чипы, что и A100, за исключением высокоскоростной шины межсоединений, известной как NVLink, ограниченной 400 ГБ/с.
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NVIDIA будет предлагать все графические процессоры A100 под новыми именами, включая варианты A800 40ГБ PCIe, A800 80ГБ PCIe и A800 80ГБ SXM. Официальные спецификации, опубликованные одной из китайских компаний, не сообщают тактовые частоты для каждого графического ускорителя. Однако производительность вычислений у них такая же, как у обычной серии A100, поэтому тактовые частоты должны быть одинаковыми.
Спецификации памяти также не претерпели каких-либо изменений, каждый из вариантов получает память HBM2 1215 МГц или 1512/1600 HBM2e на 5120-битной шине памяти. Потребляемая мощность карт варьируется от 250 Вт для версий PCIe до 400 Вт для варианта SXM.
NVIDIA ранее заявляла, что объем продаж на китайском рынке составляет в денежном выражении 400 миллионов долларов, поэтому переименование и небольшие изменения карт A100 все равно должны принести прибыль компании.