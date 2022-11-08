Бизнесу мобильных устройств Huawei был нанесен катастрофический урон из-за внесения производителя в черный список со стороны администрации США, особенно из-за того, что компания была не в состоянии оснастить свои смартфоны линейкой чипсетов Kirin. Процессор, возможно, был разработан внутри компании, но все же зависел от американских технологий и международных компаний, которые соблюдали санкции, запрещающие им работать с Huawei.
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Эти обстоятельства не предотвратили предполагаемых утечек, указывающих на снятие с производства новых процессоров Kirin, предназначенных для выпуска в 2023 году. Возможно, они пополнили последние поставки продукции Huawei, которые на данный момент могут быть ограничены маломощными чипами, такими как Kirin 710A.
Однако аккаунт Weibo All-Weather Technology News сообщает что Huawei ответила на свои вопросы об этих слухах, назвав их «ложными новостями» и отрицая производство каких-либо новых чипов Kirin.
Это может быть даже к лучшему, поскольку серии смартфонов P50 и Mate 50 создали прецедент перехода на чипсеты Qualcomm Snapdragon 8-й серии, и на этом этапе внутренние альтернативы могут быть ошибочно приняты за новые разработки компании и помешать выходу новых мобильных телефонов Huawei.