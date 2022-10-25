Nvidia расширила свою линейку видеокарт на архитектуре Ampere еще одним представителем, выпустив модель с довольно сомнительными характеристиками. GeForce RTX 3060 8 ГБ появилась вместе с GeForce RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X и GeForce RTX 3070 Ti на базе графического процессора GA102 в драйверах Nvidia несколько дней назад. Теперь компания Manli официально представила GeForce RTX 3060 8 ГБ.
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Manli не раскрыла используемый графический процессор в GeForce RTX 3060 8 ГБ, но, скорее всего, это GA106. Новинка получила уменьшенную со 192 бит до 128 бит шину памяти, чтобы снизить объем видеопамяти. Видеокарта использует те же модули GDDR6 со скоростью 15 Гбит/с, что и GeForce RTX 3060 12 ГБ, в результате чего общая пропускная способность памяти составляет 240 ГБ/с. Все остальное, включая тактовые частоты (1320/1777 МГц) и количество ядер CUDA остались одинаковы для обеих моделей.
GeForce RTX 3060 8 ГБ отсутствует на официальном сайте Nvidia, но вскоре пополнит список. Портал Videocardz сообщает, что Manli и Asus пока являются единственными производителями, предлагающими RTX 3060 в такой конфигурации.
С появлением GeForce RTX 3060 8 ГБ Nvidia ясно даёт понять, что карты Ampere рано списывать со счетов. Доступная видеокарта на новой архитектуре Ada Lovelace вряд ли появится в ближайшее время. Кроме того, компания AMD также планирует выпустить только две высокопроизводительные видеокарты серии Radeon RX 7000 3 ноября, что заставит геймеров с ограниченным бюджетом по-прежнему выбирать между представителями серий RTX 30 и Radeon RX 6000.