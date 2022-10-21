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ASRock выпустит материнскую плату на чипсете Z790 в стиле ёжика Соника от Sega
Судя по всему технические характеристики платы не изменятся в сравнении с оригинальной моделью
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 Сегодня Intel выпустила не только процессоры Core 13-го поколения вместе, но и материнские платы на чипсете Z790, что, в свою очередь, привело к появлению большого количества новых материнских плат от партнеров компании. Одной из таких плат станет модель от ASRock, которая работает над специальной версией своей платы Z790 PG Riptide. Плата получила название Z790 PG Sonic и, по-видимому, представляет собой результат сотрудничество с японской игровой компанией Sega, поскольку плата имеет в названии и оформлении героя игр серии Sonic the Hedgehog.

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 Плата, похоже, представляет собой ограниченную версию модели Z790 PG Riptide. Если судить по опубликованным инсайдером @momomo_us фотографиям с изображением платы и перечисленных на них спецификациях, то обнаружить какие-либо функции, которые изменились в сравнении с оригинальной моделью нельзя. В верхней части платы есть радиаторы в стиле Соника, а также часть радиатора на передней панели и задняя часть платы украшена довольно большим изображением Соника. Упаковка также украшена привлекательным принтом Sonic, но другой связи с Sonic или Sega не наблюдается. Возможно, что это ограниченный выпуск продукт для азиатского рынка, где традиционно популярны подобные тематические продукты. Также есть вероятность, что при покупке данной материнской платы пользователи получат приятные бонусы от Saga.

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#intel #материнские платы #asrock #sega #intel 13-gen #z790 #sonic #материнские платы asrock
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