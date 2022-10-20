Новое изображение гораздо качественнее и информативнее полученного телескопом Hubble почти 30 лет назад

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Космический телескоп Джеймса Уэбба продолжает радовать интересующихся астрономией людей отличными снимками космоса. На этой неделе НАСА опубликовала ошеломляющее изображение небесного образования, впервые сфотографированного Хабблом в 1995 году, известного как Столпы Творения.

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Это участок туманности Орла, расположенный примерно в 6500 световых годах от Земли. Арки и шпили представляют собой облака газа и пыли, которые служат инкубаторами для новых звезд. Мощная камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) телескопа смогла запечатлеть формацию с гораздо большей детализацией, чем раньше.

НАСА заявило, что на последнем снимке нет галактик. Это потому, что смесь полупрозрачного газа и пыли в нашем Млечном Пути, блокирует взгляд на более далекие объекты, позволяя звездам нашей Галактики предстать во всей красе.

Волнистые линии у краев некоторых столбов являются выбросами еще формирующихся звезд. Иногда они выпускают струи, которые сталкиваются с находящимся рядом веществом, что приводит к возникновению ударных волн, напоминающих волнообразные узоры, создаваемые лодками, когда они движутся по воде. Возраст новых звезд оценивается всего в несколько сотен тысяч лет.

Ярко-красные светила, многие из которых демонстрируют специфические дифракционные лучи телескопа — это новообразованные звезды. Когда сгустки газа и пыли достигают достаточной массы, они начинают коллапсировать под действием гравитации, нагреваться и в итоге образовывать новые звезды.

Хаббл сфотографировал Столпы Творения в 1995 году (изображение ниже) и еще раз примерно два десятилетия спустя. Многие другие обсерватории также изучали небесное тело на протяжении многих лет. Новые данные Уэбба помогут исследователям лучше понять, как формируются звезды, и провести гораздо более точный подсчет новообразованных звезд.

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Несжатая версия изображения от телескопа Джеймса Уэбба со Столпами творения в полном разрешении имеет размеры 13560 x 6551 и весит 147,27 МБ. Его можно загрузить непосредственно с веб-сайта Webb Telescope.