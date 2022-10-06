Для тех кто не привык экономить, можно раскошелиться на модель с ценой 1400 евро от ASUS

Компания ASUS готовит целых девять материнских плат на чипсете Z790 для продажи в Европе. В соответствии с модельным рядом, представленным Caseking, одним из крупнейших продавцов оборудования для ПК в Германии, серия ASUS плат Z790 будет стоить от 309,9 до 1399,9 евро. Несмотря на такую относительно высокую цену, самая дешевая плата линейки PRIME все же дешевле, чем ASUS PRIME с чипсетом X670. Версия с поддержкой DDR4 дешевле на 60 евро, а модель с памятью DDR5 на 20 евро дешевле. Хотя здесь следует упомянуть, что ASUS предлагает кэшбэк для серии X670 в размере 25 евро.

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ASUS ROG Maximus Z790 Extreme — 1399,90 евро

ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi — 699,90 евро

ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi — 629,90 евро

ASUS ROG Strix Z790-I Gaming WiFi — 629,90 евро

ASUS TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4 — 429,90 евро

MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi DDR4 — 429,90 евро

ASUS TUF Gaming Z790-Plus D4 — 419,90 евро

ASUS Prime Z790-A Wi-Fi — 419,90 евро

GIGABYTE Z790 Aorus Elite AX — 369,90 евро

ASUS Prime Z790-P Wi-Fi — 349,90 евро

ASUS Prime Z790M-Plus D4 — 309,90 евро

Как показано выше, только одна плата ASUS ROG Z790 Maximum до сих пор была упомянута продавцом, и это флагманская плата Extreme, доступная по цене 1400 евро. Интересно, что на 100 евро дороже, чем версия ASUS AMD X670E Extreme, продаваемая тем же продавцом.

В списке нет плат линеек Gene, Hero и Formula, которые, вероятно, заполнят пробел между версиями Extreme и ROG Strix-E по цене 699,9 евро. Самая дешевая плата формата Micro-ATX - ROG Strix-I имеет стоимость 629,9 евро. Также стоит упомянуть две платы от других компаний. Плата Tomahawk с поддержкой памяти DDR4 от MSI будет стоить 429,9 евро, а Gigabyte AORUS Elite AX - 369,9 евро.

Конечно, эти цены могут быть не окончательными, и это явно не полный список готовящихся к продаже материнских плат.

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Напомню, что выход материнских плат серии Intel 700 состоится вместе со своими настольными процессорами 13-го поколения Core Raptor Lake через две недели, 20 октября.