Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Материнские платы Intel на чипсете Z790 продаются в Германии по цене от 309 евро
Для тех кто не привык экономить, можно раскошелиться на модель с ценой 1400 евро от ASUS
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

 Компания ASUS готовит целых девять материнских плат на чипсете Z790 для продажи в Европе. В соответствии с модельным рядом, представленным Caseking, одним из крупнейших продавцов оборудования для ПК в Германии, серия ASUS плат Z790 будет стоить от 309,9 до 1399,9 евро. Несмотря на такую относительно высокую цену, самая дешевая плата линейки PRIME все же дешевле, чем ASUS PRIME с чипсетом X670. Версия с поддержкой DDR4 дешевле на 60 евро, а модель с памятью DDR5 на 20 евро дешевле. Хотя здесь следует упомянуть, что ASUS предлагает кэшбэк для серии X670 в размере 25 евро.

реклама

ASUS ROG Maximus Z790 Extreme — 1399,90 евро

ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi — 699,90 евро

ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi — 629,90 евро

ASUS ROG Strix Z790-I Gaming WiFi — 629,90 евро

ASUS TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4 — 429,90 евро

MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi DDR4 — 429,90 евро

ASUS TUF Gaming Z790-Plus D4 — 419,90 евро

ASUS Prime Z790-A Wi-Fi — 419,90 евро

GIGABYTE Z790 Aorus Elite AX — 369,90 евро

ASUS Prime Z790-P Wi-Fi — 349,90 евро

ASUS Prime Z790M-Plus D4 — 309,90 евро

 Как показано выше, только одна плата ASUS ROG Z790 Maximum до сих пор была упомянута продавцом, и это флагманская плата Extreme, доступная по цене 1400 евро. Интересно, что на 100 евро дороже, чем версия ASUS AMD X670E Extreme, продаваемая тем же продавцом.

 В списке нет плат линеек Gene, Hero и Formula, которые, вероятно, заполнят пробел между версиями Extreme и ROG Strix-E по цене 699,9 евро. Самая дешевая плата формата Micro-ATX - ROG Strix-I имеет стоимость 629,9 евро. Также стоит упомянуть две платы от других компаний. Плата Tomahawk с поддержкой памяти DDR4 от MSI будет стоить 429,9 евро, а Gigabyte AORUS Elite AX - 369,9 евро.

 Конечно, эти цены могут быть не окончательными, и это явно не полный список готовящихся к продаже материнских плат.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

 Напомню, что выход материнских плат серии Intel 700 состоится вместе со своими настольными процессорами 13-го поколения Core Raptor Lake через две недели, 20 октября.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #asus #msi #материнские платы #gigabyte #raptor lake #intel 13-gen #z790
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Стоимость плат на базе чипсета Z790 от ASUS, MSI и Gigabyte обнародована одним из магазинов
Arc A770 теряет 25% производительности без Resizable BAR
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

5 видеокарт NVIDIA, которые лучше обходить стороной – изучаем бессмысленность покупки брендовых GPU
28
В сеть просочились видео раннего геймплея GTA 6
6
Процессоры AMD Ryzen 7000-й серии провалились в продаже – дорогие материнские платы и DDR5
39
Nvidia полностью прекращает свою работу в России
11
Турецкий бизнес просит Газпром перенести платежи за газ до 2024 года
17
The Outer Worlds наконец-то получит специальный выпуск для Xbox Series X/S и PS5
+
Премьера Need for Speed Unbound назначена на этот четверг
10
Core i9-12900K больше не нужен – Ryzen 5 7600X за $300 не уступает в играх флагману за $600
21
Появились первые результаты производительности видеокарты Nvidia RTX 4090
3
Космическая катапульта SpinLaunch успешно доставила полезную нагрузку на целевую орбиту
4
Microsoft подтвердила падение производительности в Windows 11 22H2
5
76 старых флагманов и других смартфонов Xiaomi 2017-2021 годов получили новую ОС Android 13
1
США обещают построить к 2027 году гиперзвуковую ракету равную Российскому "Авангарду"
11
Эксперты сконструировали микробов, которые перерабатывают нефть в дешевый водород
1
Магазины РФ ощутимо сбросили цены на процессоры AMD – серия Ryzen 5000 со скидкой до 20%
10
Сиквел Cyberpunk 2077, новая трилогия «Ведьмака» и несколько других проектов: CD Projekt рассказала о планах на будущее
+
Лица персонажей культовой RPG Gothic воссоздали при помощи нейросети
3
Получивший бриллиантовый сертификат качества велозамок не распилишь и болгаркой
9
Ведьмак 4, Ведьмак 5, Ведьмак 6 и продолжение Cyberpunk 2077 – большой анонс от CD Projekt Red
4
Ученые из Иллинойса разработали эффективный способ переработки пластиковых отходов
+

Популярные статьи

Чем опасна HIMARS и её слабые стороны - подробно с картинками и большими буквами
260
Полноценная лицензия Windows 10 стоит всего 581р на большой распродаже осени 2022г
Обзор нового формата оперативной памяти Dell CAMM DDR5
12
Обзор ПК с барахолки за 50 рублей, от проблем с рамкой сокета до подставы от NVIDIA
27
Тест и обзор кулера Jonsbo HX7280 или Черный Китаец vs AMD
21
Ждуны тоже плачут – как перестать надеяться на скидки и купить правильную видеокарту уже сегодня
16
Факты указывают, что именно США взорвали Северный поток – кто толкает ЕС в каменный век
36
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
14

Сейчас обсуждают

Саша Чульжанов
02:51
а может перестать дурью маяться и использовать 20-30л обьема под провода спереди материнки а не пытаться впихнуть жгуты 15-25мм в диаметре в ошибочный 20-25мм технологический зазор позади платы? туда ...
Asus придумала, как упростить кабель-менеджмент на материнских платах
Николай Тищенко
02:51
Ну, на Ozon самая дешёвая rtx3090ti на текущий момент 78К рублей стоит. Относительно этой цены и с учётом предполагаемой производительности rtx4090, цена нормальная. Тут другой момент. Исходя из того,...
Zotac опубликовала цены на GeForce RTX 4090
Profit
02:44
Да тут с нуля - как 2 пальца: мать с тестового стенда ждет, а оперу и охлад - сами сядут)) оборот железа есть- могу позволить. Коферефреши - отличные процы, но... вермееры прекрасны ))
Старт продаж Ryzen 7000 обрушил цены на мощные геймерские процессоры в магазинах РФ
Майню в долгосрок
02:40
++
Старт продаж Ryzen 7000 обрушил цены на мощные геймерские процессоры в магазинах РФ
for2ne
02:40
50 бачей за 15 мгц, давно я такой наглости не видел
Zotac опубликовала цены на GeForce RTX 4090
Klerk
02:38
свежие и актуальные новости
В сеть просочились видео раннего геймплея GTA 6
Slow Mo
02:33
В тестах 6ххх меньше греются,чем НВ ,дрова чаще обновляют чем раньше.Особо нареканий к АМД нет ,только в работе 6ххх хуже 3ххх,ну и в лучах тоже
Тесты Intel Arc A770 и Arc A750 от TPU — неплохая производительность при сравнительно низкой цене
Майню в долгосрок
02:27
таже тема. 3060ти продать не могу. 3080 взять
Ждуны тоже плачут – как перестать надеяться на скидки и купить правильную видеокарту уже сегодня
Майню в долгосрок
02:26
ахах камаз без колеса ахаха
Ждуны тоже плачут – как перестать надеяться на скидки и купить правильную видеокарту уже сегодня
Александр Дубовик
02:24
В FHD Radeon rx6600xt вздрючил оба этих кипятильника
Тесты Intel Arc A770 и Arc A750 от TPU — неплохая производительность при сравнительно низкой цене
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем