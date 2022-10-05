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Intel рекомендует процессоры AMD Ryzen 3000 или новее для графических процессоров Arc Alchemist
До сих пор поддержкой видеокарт от Intel обладали только собственные процессоры компании, начиная с Core 10-го поколения
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 Корпорация Intel пересмотрела рекомендуемые системные требования графических процессоров Arc Alchemist для настольных компьютеров и добавила процессоры AMD Ryzen 3000 и Ryzen 5000 в качестве совместимых.

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 Компания подтвердила, что для работы Intel Arc A-Series потребуется функция ResizableBAR. Любая система, не поддерживающая эту технологию, будет страдать от значительной потери производительности, что уже подтверждено обзорами Arc A380. Intel не скрывает этого факта и активно отстаивает то, что их графические процессоры просто не предназначены для работы со старыми системами.

 По сути, это означает, что графическим процессорам Arc потребуется относительно современный процессор. Все, что старше серии Ryzen 3000 или Intel Core 10-го поколения, не гарантирует хорошую работу с GPU Arc. Однако некоторые старые системы поддерживают ReBAR, поэтому есть вероятность, что это не будет большой проблемой.

 Кроме того, для Intel Arc требуется операционная система Windows 10 20H2 или новее, либо Windows 11, поэтому очевидно, что видеокарты не будут работать с Windows 7, кроме того, в любом случае для этой операционной системы нет драйверов.

 Том Петерсен подтвердил, что в настоящее время Intel планирует оптимизировать серию Arc A для систем без ReBAR, поэтому рекомендации могут измениться в будущем. На данный момент это следует помнить, выбирая графические процессоры Arc в сравнении с конкурирующими продуктами, которые, как правило, прекрасно работают без ReBAR.

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 Напомню, что выход графических карт Intel Arc серии A7 состоится на следующей неделе, 12 октября.

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