Это стало возможным благодаря использованию профилей XMP 3.0

На мероприятии Innovation 2022 компания Intel подтвердила характеристики серии Core 13-го поколения и поддержку памяти DDR5-5600. Однако современные процессоры для настольных ПК могут выиграть от разгона памяти за счет использования профилей Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0 или расширенных профилей AMD для разгона памяти (EXPO).

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У Intel есть список совместимых с XMP 3.0 настроек. Это список включает производителей памяти с их сертификатами для конкретных моделей процессоров, материнских плат и памяти. Например, из этого списка видно, что флагманский процессор Core i9-13900K будет работать с памятью DDR5-7600.

Самые быстрые подтвержденные профили XMP имеет память G.Skill на платах ASUS Z790 ROG Maximus Hero и Apex. Подтверждено, что память DDR5-7466 или DDR5-7600 работает с напряжением 1,4 и задержкой CAS 36.

G-Skill DDR5-7466 CL36 — F5-7466J3648G16GX2-TZ5RK

G-Skill DDR5-7466 CL36 — F5-7466J3648G16GX2-TZ5RK

G-Skill DDR5-7600 CL36 — F5-7600J3648G16GX2-TZ5RK

Стоит отметить, что самый быстрый из продаваемых на данный момент комплект G.Skill DDR5 Trident Z5 RGB имеет скорость 6600 МТ/с, а упомянутые выше наборы пока не поступили в продажу. Кроме того, самая быстрая память поддерживается на довольно дорогих платах, в основном серии ROG Maximum, а также AORUS Tachyon от Gigabyte.

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Intel указывала поддержку более быстрой памяти на мероприятии Innovation. Компания также подтвердила, что оверклокеры могут достигать еще больших скоростей, превышающих 10000 МТ/с, но это, вероятно, недостижимо для большинства пользователей. Высокоскоростная память DDR5-7200+ еще не поступила в продажу, но сертификаты могут указывать на то, что это скоро изменится.