На веб-сайте Geekbench появились первые результаты тестов видеокарт Intel Arc A770 и A750 Limited Edition для настольных ПК.
реклама
Обе карты тестировались с двумя графическими API: Vulkan и OpenCL. Только первый API может дать представление о фактической производительности, которая может отражать игровую мощность, но для окончательных выводов придется подождать еще несколько дней, когда выйдут полноценные обзоры.
Протестированная видеокарта Arc A770 представляет собой ограниченную модель с 16 ГБ видеопамяти и всеми 512 векторными процессорами, включающими 4096 ядер FP32. Она была протестирован вместе с Arc A750 с 8 ГБ видеопамяти и 448 векторными процессорами с 3584 ядрами FP32. Обе карты тестировались в системе с материнской платой ASUS ROG Z690 Apex и центральным процессором Core i9-12900KS.
Arc A770 набрала 73536 баллов в тесте Vulkan, тогда как Arc A750 удалось набрать 66609 баллов, что составляет разницу в 10,4% между моделями.
В тесте OpenCL разница между A770 и A750 снова находится в очень близком диапазоне в 12% в пользу старшей модели.
В целом, A770, похоже, опережает RTX 3060 в обоих тестах, в то время как A750 примерно соответствует RX 6700 XT в Vulkan. Это предварительные результаты. В любом случае на следующей неделе будут опубликованы полные обзоры с более содержательными тестами в 3DMark и, конечно же, реальными игровыми тестами, которые покажут истинное положение дел с производительностью новинок.