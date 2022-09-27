Неделю назад игровое сообщество потрясло невероятное событие, когда в социальные сети просочились бесчисленные видеоролики геймплея долгожданной игры GTA 6. Среди прочего, эти короткие видеоклипы подтвердили, что действие игры, по-видимому, будет происходить в Вайс-Сити, и что игроки смогут в качестве главного героя выбрать женский персонаж. Хакер, известный под ником «teapotuberhacker», отметил, что он украл видео геймплея из внутреннего канала разработчика Rockstar Games, к которому он получил несанкционированный доступ.
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Всего несколько дней спустя после слива GTA 6, согласно сообщению The Desk, лондонская полиция сообщила через свой официальный аккаунт, что 17-летний хакер подросток был арестован в своем жилище в Оксфордшире, Великобритания. Предположительно, подросток сотрудничал с ФБР и британским подразделением по борьбе с киберпреступностью, и он предположительно связан с просочившимися видео геймплея GTA 6, хотя официально это еще не подтверждено. В любом случае несовершеннолетнему хакеру было предъявлено обвинение по двум пунктам в неправомерном использовании компьютера всего через день после ареста.
В дополнение к просочившимся геймплейным видео GTA 6 обвиняемый также мог быть причастен к недавнему взлому компании Uber, чья система была скомпрометирована с помощью украденных данных сотрудника. Некоторые слухи утверждают, что британский подросток может быть членом известной хакерской группы под названием Laspus$, которая уже проникла в системы таких компаний, как Microsoft, Nvidia, Ubisoft, и Samsung, а теперь очередь дошла до Rockstar Games.