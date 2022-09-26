Новинка должна выйти не в виде модуля SXM, а получить интерфейс PCIe

В сети появился скриншот показывающий видеокарты RTX 3090 Ti, A100 80 ГБ и таинственную видеокарту с интерфейом PCIe под названием H100 120 ГБ, установленные в одной системе.

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В сообщении s-ss утверждается, что вариант на 120 ГБ, работающий на процессоре GH100, так же быстр, как и SXM модель. Скриншот, опубликованный на веб-сайте, показывает предполагаемый процессор H100 со 120 ГБ памяти HBM2e, однако, в отличие от существующей модели на 80 ГБ, этот вариант имеет увеличенную пропускную способность до 3 ТБ/с.

Такая пропускная способность доступна только для модели SXM, которая имеет большую мощность, но также использует память HBM3. Стоит отметить, что для поддержки объема памяти 120 ГБ каждый из пяти рабочих стеков должен иметь емкость 24 ГБ.

Кроме того, как сообщается, H100 120 ГБ PCIe имеет те же характеристики графического процессора, что и вариант SXM, это в данном случае означает наличие 16896 ядер CUDA и 528 тензорных ядер.

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Интересно в этой утечке то, что образец H100 120 ГБ PCIe был указан в диспетчере устройств Windows вместе с «Техническим образцом RTX ADLCE». ADLCE, очевидно, означает Ada Lovelace, и это предварительный образец ускорителя с TDP, ограниченным 350 Вт, так как спецификации серийной модели указывают на мощность 450 Вт.