На прошлой неделе EVGA объявила о выходе из бизнеса видеокарт, что стало огромным сюрпризом и оставило у всех много вопросов о будущем бренда. В частности, в социальных сетях и на онлайн-форумах было много дискуссий о том, как решение EVGA отразится на будущем суббренда премиум-класса Kingpin, который был предназначен для энтузиастов и оверклокеров.
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Винс «Кингпин» Лучидо сделал заявление о EVGA и неявно дал понять, что открыт для предложений. В сообщении на F******k Лучидо сначала поблагодарил друзей и коллег по отрасли, а также выразил любовь к поклонникам продуктов EVGA Kingpin. Лучидо также сделал заявление о будущем продуктов Kingpin.
«Если аппаратное обеспечение Kingpin должно так или иначе продолжать свое существование, я уверен, что так оно и будет», — написал Лучидо.
Это говорит о том, что оверклокер заинтересован в новых партнерствах в области аппаратного обеспечения. Если аппаратное обеспечение под брендом Kingpin продолжится, особенно в сфере графических процессоров, есть несколько очевидных претендентов на сотрудничество. Asus, Gigabyte и MSI активно участвуют в соревнованиях по разгону и производят оборудование для оверклокеров. Легко представить, что любой из этих брендов захочет сотрудничать с Kingpin для создания графических карт, материнских плат и многого другого. Конечно, также можно предположить сотрудничество с менее именитым производителем, который захочет использовать бренд Kingpin для повышения своего авторитета.
Что касается EVGA и её ухода с рынка графических процессоров, то компания так и не выпустила официальный пресс-релиз. Тем не менее директор по глобальному управлению продуктами EVGA Джейкоб Фриман опубликовал сообщение на официальных форумах и представил следующую информацию:
- EVGA не будет выпускать видеокарты следующего поколения;
- EVGA продолжит поддерживать существующие продукты текущего поколения;
- EVGA продолжит поставлять продукты текущего поколения.
Приведенные выше пункты являются прямыми цитатами. Фриман также подчеркнул, что EVGA очень благодарна сообществу, которое на протяжении многих лет поддерживало ее продукты.