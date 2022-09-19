Вчера весь мир стал свидетелем одной из крупнейших утечек в игровой индустрии. Хакерам удалось заполучить большое количество видео о разработке GTA 6 и выложить их на всеобщее обозрение. Хотя Rockstar объявила о нарушении DMCA и потребовала удалить видео, многие каналы в различных сетях всё еще показывают их.
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В Tw***r от официального лица Rockstar Game говорится, что компания столкнулась с нарушением сети и что из их систем была украдена конфиденциальная информация, в том числе видеоролики разработки GTA 6, разбросанные по всему Интернету. Ходят слухи, что исходный код был также украден из GTA 6 и GTA V. Сообщается, что неизвестный купил его за биткойны на сумму 100000 долларов, но обе части информации на данный момент остаются неподтвержденными.
Rockstar Games настаивает на том, что взлом не повлияет на график разработки GTA 6, и издательство планирует «правильно» представить игру позже. Однако это кажется маловероятным, поскольку Rockstar, возможно, придется переделывать некоторые ставшие достоянием общественности элементы с нуля. Кроме того, утечка исходного кода является дополнительной головной болью, поскольку она затрагивает как GTA V, GTA 6, так и любые будущие игры GTA, которые могут находиться в разработке.