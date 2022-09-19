По заявлению издательства, это не повлияет на график разработки, и игра выйдет в запланированное время

Вчера весь мир стал свидетелем одной из крупнейших утечек в игровой индустрии. Хакерам удалось заполучить большое количество видео о разработке GTA 6 и выложить их на всеобщее обозрение. Хотя Rockstar объявила о нарушении DMCA и потребовала удалить видео, многие каналы в различных сетях всё еще показывают их.

реклама

В Tw***r от официального лица Rockstar Game говорится, что компания столкнулась с нарушением сети и что из их систем была украдена конфиденциальная информация, в том числе видеоролики разработки GTA 6, разбросанные по всему Интернету. Ходят слухи, что исходный код был также украден из GTA 6 и GTA V. Сообщается, что неизвестный купил его за биткойны на сумму 100000 долларов, но обе части информации на данный момент остаются неподтвержденными.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Rockstar Games настаивает на том, что взлом не повлияет на график разработки GTA 6, и издательство планирует «правильно» представить игру позже. Однако это кажется маловероятным, поскольку Rockstar, возможно, придется переделывать некоторые ставшие достоянием общественности элементы с нуля. Кроме того, утечка исходного кода является дополнительной головной болью, поскольку она затрагивает как GTA V, GTA 6, так и любые будущие игры GTA, которые могут находиться в разработке.