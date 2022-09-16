Ожидается, что чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 следующего поколения появится раньше своих предшественников, а именно 15 - 17 ноября. Несмотря на то, что до запуска осталось несколько недель, он еще не появился на каких-либо платформах для тестирования. Все, что известно о чипсете до сих пор, получено из разрозненных утечек. Ресурс Weibo является довольно надежным источником, и теперь появилась дополнительная информации о чипсете.
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Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 будет включать новое ядро Cortex-X3 с тактовой частотой до 3,4–3,5 ГГц, что ставит его на один уровень с недавно анонсированным Apple A16 Bionic. Возможны два варианта SoC, один с более высокими тактовыми частотами. Это, однако, может относиться к его преемнику, Snapdragon 8+ Gen 2, так как нет особого смысла запускать два чипсета с разными характеристиками вместе.
Ядра ARM Cortex-X известны своей прожорливостью. Это может оказаться проблематичным для Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, потому что для увеличения частоты процессора до 3,5 ГГц потребуется какая-то очень эффективная система охлаждения.
Digital Chat Station добавляет, что MediaTek также делает упор на центральный процессор, а это указывает на то, что преемник Dimensity 9000 может иметь очень высокие тактовые частоты, однако, слабой стороной MediaTek всегда был графический процессор ARM.
Хотя эти улучшения будут хорошо восприняты как фанатами, так и производителями смартфонов, превзойти Apple в этом отношении непросто, особенно в одноядерной производительности. Qualcomm может использовать подход Apple с A16 Bionic, чтобы сократить постоянно увеличивающийся разрыв между их флагманскими продуктами. У Apple всегда был доступ к передовым техпроцессам. Теперь этот козырь у Apple отсутствует, потому что и Snapdragon 8 Gen 2, и A16 Bionic производятся по одному и тому же процессу TSMC N4.