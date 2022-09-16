Это будет возможно, благодаря использованию ядра Cortex-X3 и нового техпроцесса TSMC N4

Ожидается, что чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 следующего поколения появится раньше своих предшественников, а именно 15 - 17 ноября. Несмотря на то, что до запуска осталось несколько недель, он еще не появился на каких-либо платформах для тестирования. Все, что известно о чипсете до сих пор, получено из разрозненных утечек. Ресурс Weibo является довольно надежным источником, и теперь появилась дополнительная информации о чипсете.

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Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 будет включать новое ядро Cortex-X3 с тактовой частотой до 3,4–3,5 ГГц, что ставит его на один уровень с недавно анонсированным Apple A16 Bionic. Возможны два варианта SoC, один с более высокими тактовыми частотами. Это, однако, может относиться к его преемнику, Snapdragon 8+ Gen 2, так как нет особого смысла запускать два чипсета с разными характеристиками вместе.

Ядра ARM Cortex-X известны своей прожорливостью. Это может оказаться проблематичным для Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, потому что для увеличения частоты процессора до 3,5 ГГц потребуется какая-то очень эффективная система охлаждения.

Digital Chat Station добавляет, что MediaTek также делает упор на центральный процессор, а это указывает на то, что преемник Dimensity 9000 может иметь очень высокие тактовые частоты, однако, слабой стороной MediaTek всегда был графический процессор ARM.

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Хотя эти улучшения будут хорошо восприняты как фанатами, так и производителями смартфонов, превзойти Apple в этом отношении непросто, особенно в одноядерной производительности. Qualcomm может использовать подход Apple с A16 Bionic, чтобы сократить постоянно увеличивающийся разрыв между их флагманскими продуктами. У Apple всегда был доступ к передовым техпроцессам. Теперь этот козырь у Apple отсутствует, потому что и Snapdragon 8 Gen 2, и A16 Bionic производятся по одному и тому же процессу TSMC N4.