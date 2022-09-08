Cooler Master выпустила новую линейку вентиляторов под названием Mobius с вариантами без RGB и ARGB в форм факторе 120 мм. Cooler Master применила новую архитектуру под названием Ring Blade Design, которая соединяет все лопасти вентилятора вместе. Сообщается, что это улучшает воздушный поток, одновременно устраняя нежелательные вибрации.

Модели называются Mobius 120 и 120P ARGB. Mobius 120 будет иметь полностью темный вид. Вариант RGB будет оснащен подсветкой ARGB с матовыми лопастями вентилятора для увеличения рассеивания света.

Модель ARGB также более производительна по сравнению с Mobius 120. Модель 120P ARGB имеет максимальную скорость 2400 об/мин и максимальный уровень шума 30 дБА с воздушным потоком CFM 75,2. Модель без ARGB имеет более низкую скорость вращения вентилятора 2050 об/мин и максимальный воздушный поток 63,1 кубических футов в минуту. Но благодаря более низкой скорости вращения вентилятора уровень шума значительно снижается до 22,6 дБА.

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Оба вентилятора рассчитаны на 200000 часов работы и требуют 4-контактный разъем. Вариант ARGB потребует наличия дополнительного 3-контактного разъема ARGB для функций освещения.

Вентиляторы серии Mobius очень стабильны под нагрузкой в различных положениях в корпусе компьютера. Вентиляторы используют новую конструкцию лопастей, которая соединяет их всех вместе на концах с помощью кольца, что может уменьшить нежелательную турбулентность воздуха, вызывающую вибрацию вращающихся лопастей.

Для еще большей стабильности Cooler Master также использовала динамические подшипники, которые лучше смазываются по сравнению с более традиционными методами. Это, в свою очередь, повышает надежность подшипников и улучшает стабильность вентилятора. Компания также добавила магнитное кольцо к валу подшипника, чтобы предотвратить наклон вентилятора в наклонных положениях, например, под углом 45 градусов.

Вентиляторы предназначены для работы как в качестве вентиляторов корпуса, так и в качестве вентиляторов для процессорных кулеров, охлаждения жестких дисков и радиаторов.